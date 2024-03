"Gestionar los egos es lo más difícil de trabajar con famosos"

Lleva literalmente más de media vida detrás de los focos. Jacobo Eireos (Lugo, 1975) ha hecho realidad formatos tan exitosos como Pekín Express y se ha convertido en el padre de los Gipsy Kings. Como director de contenidos de Beta Spain es un experto en docurealitys y ahora es el artífice de que Chabeli Iglesias y su hermano Julio José se transformen en "manitas" televisivos.

Imagino que su agenda estará llena de contactos de celebrities. ¿Cómo viven sus allegados su relación con los famosos?

(Risas.) Llevo 21 años produciendo en televisión y mi familia ya lo ve como algo natural. Cuando tienes un trato diario con alguien famoso no percibes a esa persona como la estrella que sale en la tele. Yo un día tengo una reunión con Santiago Segura, otro día me voy a comer con Omar Montes... Es algo tan natural que muchos se acaban convirtiendo en amigos.



Como por ejemplo.

Omar Montes. Le hice un documental de tres años sobre su vida y nos hemos hecho grandes amigos. También confieso de forma cariñosa que es un coñazo ir a comer con él (risas). Hace 20 fotos entre plato y plato...



Tiene ahora entre manos Los Iglesias: hermanos a la obra, un programa con Julio José y Chabeli. ¿Cómo ha conseguido que la primogénita de Julio Iglesias e Isabel Preysler dé el salto televisivo?

En el mes de septiembre hicimos un documental con Julio Iglesias por su 80 cumpleaños que se emitió en TVE. Los encargados de llevar el peso de la narración fueron Chabeli y Julio. Ahí nos dimos cuenta de que los dos juntos, en el formato de docureality, tenían un gran potencial, de ese que te deja pegado a la pantalla. Nos fuimos de Miami con la idea de hacer algo más con ellos, la desarrollamos, se lo propusimos y les gustó.



¿Qué van a hacer los hermanos?

Es un programa de decoración e interiorismo. Los dos coincidieron en que tenían algo en común: ser unos "manitas". A Julio le encanta hacer arreglos, de hecho tiene en su casa un garaje lleno de herramientas; y Chabeli también es una manitas en el ámbito de la decoración, tiene conocimientos sobre ello y ha decorado casas de amigos. Nos pareció algo sencillo de visualizar y a ellos les encajó.



¿Pusieron alguna condición?

No. Es cierto que para Chabeli es un paso más arriesgado porque ella siempre ha estado detrás, sin llevar el peso de la cámara, y siendo invitada. Dar este salto le genera una mayor responsabilidad pero desde el minuto uno dijo que estaba aquí para aprender y se está dejando enseñar.



Van a colaborar famosos. ¿Quién se ha animado a reformar su casa?

Son ocho capítulos: 4 grabados en Miami y 4 en Madrid. En Estados Unidos participarán Arantxa Sánchez Vicario, los Estefan (Emilio y Gloria), Beatriz Luengo y Yotuel y Luis Fonsi. En España tenemos confirmada a Ana Obregón.



Como director de contenidos de Beta Spain ¿Cuál es su papel?

Primero me encargo de concebir la idea con el equipo de desarrollo. Después la llevo a la cadena y en producción negocio con los protagonistas y con sus representantes. En el caso de Chabeli, tiene a Susana Uribarri, una de las representantes más conocidas del mundo del corazón. Una vez está todo montado, superviso y soluciono los problemillas que surjan.



¿Tratar con personas famosas tiene su lado negativo?

En este trabajo tengo la posibilidad de conocer a personas que solemos ver por la pantalla y al estar con ellos acabo, en cierto modo, formando parte de su vida. Una vida que en casos como en el de Julio Iglesias forma parte de la historia. El lado más negativo es que hay que cubrir muchas necesidades. Todo el mundo tiene que tener su necesidad cubierta. Por eso digo siempre que lo más difícil de este trabajo es saber gestionar los egos. Los personajes pueden ser muy distintos, pero, en la mayor parte de las ocasiones, los egos son similares y no es fácil llevarlos.



Ha estado detrás de Los Gipsy Kings que ha sido un absoluto bombazo. Después de 7 temporadas y varios spin-off... ¿Habrá nuevas aventuras?

Te puedo adelantar en exclusiva que sí. ¡Vuelven Los Gipsy Kings! Habrá nueva temporada, la octava, con algunas de las familias originales, las del principio de todo. Hemos terminado hace poco de grabar los episodios y esperamos que se emita antes del verano.

Después de tantos años de trabajo ¿Diría que este ha sido su proyecto más especial?

Los "Gipsy" son súper especiales para mí. Tengo una hija de once años y no había nacido cuando empecé con este formato, así que imagínate el cariño que le tengo.

"Estudié en las Pepas, animé al Breo en el Pazo... Siento amor por Lugo y suelo ir todos los meses"

De Miami a Madrid o Sevilla, pasando por Mallorca. Ha rodado en infinidad de sitios, ¿le gustaría venir a rodar a Galicia?

Por supuesto, de hecho te puedo contar que ahora mismo tengo entre manos un formato que me llevará a Galicia. Es un programa que me ilusiona y del que no puedo avanzar mucho más de momento.

Usted vive en Madrid pero es de Lugo . ¿Viene mucho a su tierra?

Mi vinculación con Lugo es total, es más, tengo la necesidad biológica de ir por lo menos una vez al mes. Mis padres, mi hermano y todos mis amigos de la infancia son lucenses y viven ahí, le tengo un cariño muy especial a esta tierra.



Tendrá muchos recuerdos de su infancia en la ciudad...

¡Claro! He vivido toda la vida en Lugo. Estudié en las Pepas, pasé horas sentado en las escaleras del Obispado comiendo pipas de la Queta, jugué a las maquinitas en el Covadonga, tomé helados de La Suiza, animé al Breogán en el Pazo, bailé en el Círculo… Siento amor por esta ciudad, porque es mi ciudad.