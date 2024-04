El geriátrico de A Residencia tendrá 36 habitaciones individuales y 42 dobles

La nueva residencia de mayores que la Fundación Amancio Ortega (FAO) ha construido en Lugo cuenta con 36 habitaciones individuales y 42 dobles. El centro de 120 plazas abrirá en mayo, después de que la Xunta recibiese este viernes el edificio, en un acto que contó con la presencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; la presidenta de la Fundación Amancio Ortega, Flora Pérez Marcote; la conselleira de Política Social, Fabiola García, y la alcaldesa, Paula Alvarellos, entre otros.

"Grazas á colaboración indispensable da Fundación Amancio Ortega ofrecemos uns servizos públicos á altura do que a xente se merece, do que os nosos maiores se merecen tras unha vida de traballo", aseguró Rueda, que agradeció también a la asociación de vecinos de A Residencia, presidida por Cecilia Vázquez, sus demandas para que el barrio no se quedara sin servicios una vez que se cerró el hospital Xeral. Recordó que el objetivo que se marcó su gobierno fue el de crear mil nuevas plazas de geriátricos, algo que cree "encauzado".

Los residentes se irán incorporando al nuevo geriátrico por orden de lista de espera, ya que todas las plazas son públicas y se adjudicarán igual que las de los centros que gestiona Política Social de forma directa. Se espera que su llegada sea escalonada para facilitar la puesta en marcha de las instalaciones, pero la consellería no aclaró ni a partir de cuándo, ni si los primeros residentes ya han sido avisados de su próxima incorporación ni exactamente a lo largo de qué plazo irán llegando.

Será la Fundación Fesan la que gestione este centro, así como el recientemente inaugurado en Santiago. El edificio contará con servicios como médico, enfermería, psicólogo, fisioterapia, podología o peluquería. Dispone de un área específica de hospitalización, con una habitación individual para aislamientos y otra triple, que funcionará como unidad de cuidados intermedios, destinada a pacientes que precisan observación más intensa por alguna enfermedad o que regresan al centro tras una hospitalización y necesitan de un lugar de transición.

El vicepresidente de la Fundación Amancio Ortega, el lucense José Arnau, recordó que cuando se acordó la construcción de las residencias de mayores en las siete grandes ciudades gallegas se estableció que los proyectos perseguirían "la eficiencia energética, la calidez y la sensación de hogar" y concluyó que, a tenor de lo visto ayer, "las expectativas se han cumplido".

Insistió en lo importante que era para la entidad, que realizó una inversión en Lugo de 25 millones de euros, que el edificio ofreciera "más sensación de hogar que de residencia" y recordó que el envejecimiento poblacional es "uno de los desafíos" de la sociedad actual, que debe afrontar apostando por una perspectiva intergeneracional.

Rueda recordó que los geriátricos de Santiago y Lugo se abren a la vez, mientras que explicó que confía que los de A Coruña y Pontevedra estén listos a final de año. También explicó que posteriormente abrirá la de Ferrol, de la que solo dijo que está "en camino" y admitió que estaba teniendo problemas con las de Ourense y Vigo aludiendo a escasa colaboración de los ayuntamientos.