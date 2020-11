Las alarmas se han disparado en la capital lucense cuando la evolución de la pandemia parece que se ha estabilizado en el resto de Galicia. El gerente del área sanitaria de Lugo, Ramón Ares, aseguraba este lunes que la situación es "moi preocupante" en toda la provincia, pero precisaba que "sobre todo" lo es en la ciudad de las murallas, debido a que "segue sen estar controlada" después ya de dos semanas de más restricciones.

"A evolución non é a que esperabamos. Estabilizouse ao longo da semana pasada, pero esta fin de semana volvemos a ter un pico importante de casos activos", afirmaba Ramón Ares.

El área sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos veía como aumentaba el número de casos activos en 252 al pasar de los 5.175 del pasado viernes a los 5.427 acumulados este lunes, lo que supone un 4,9% más.

"Vemos que coas medidas tomadas non conseguimos controlar e baixar a curva de incidencia para poder estar nunha situación normal e, sobre todo, para que non teñamos unha presión asistencial importante", apuntaba el gerente de Gestión Integrada de Lugo, Cervo y Monforte.

Esa presión asistencial es por ahora "estable", según indicaba este directivo. Este lunes permanecían 19 pacientes ingresados en planta por covid-19 en la provincia -35 en el Hula, 13 en el Hospital Público de A Mariña y seis en el de Monforte- y otros cinco en la unidad de cuidados intensivos del primero de estos centros sanitarios.

Ramón Ares aclaraba que la actividad del Hula y del resto del área sanitaria se está desarrollando "con toda normalidade", pese a ese repunte de contagios.

"Seguemos mantendo a mesma actividade programada e tamén atendendo todas as urxencias. O que nos preocupa non é só o nivel de ocupación das camas de críticos por pacientes con covid, que está estabilizado, senón que temos unha ocupación importante por outros doentes que non o teñen", señalaba.