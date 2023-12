En el vibrante mundo del fútbol, donde la pasión y la competencia se entrelazan, surge una historia única que va más allá de los terrenos de juego. Dos árbitros unidos por lazos familiares están dejando su marca en los campos de la provincia mientras desafían las expectativas en cada decisión. Es la fascinante travesía de Marcos Cupeiro y Noa Cupeiro, un dúo arbitral peculiar, puesto que son padre e hija, en el que el arbitraje se convierte en un lazo inquebrantable entre los dos.

La primera en tomar la decisión de embarcarse en esta aventura fue Noa. Todo nació de su principal afición, el atletismo, que practica en el CP Lucense. Su entrenador, Adolfo Vila, que también compagina ese trabajado con el de preparador físico de la delegación de árbitros en Lugo, le animó a probar suerte en el difícil mundo del arbitraje. "Me dieron la opción y dije que sí", explica Noa. "Hice el curso, pasé los exámenes y las pruebas y empecé a arbitrar", añade. Debutó hace algo más de dos años, cuando tenía once, en un partido entre el Polvorín y el Piringalla B. "Sentí algo de nervios antes de entrar al campo, pero una vez dentro ya me sentí bien", cuenta la joven colegiada.

Su sueño es llegar "a lo más alto" dentro del arbitraje pese a compaginarlo con la práctica del atletismo en el CP Lucense, donde sus tiempos han mejorado desde que participa en el entrenamiento de árbitros. "Si tengo que escoger prefiero seguir con el arbitraje", reconoce al plantearle el dilema entre seguir siendo árbitra o continuar con el atletismo.

La suerte de Noa Cupeiro, ahora ya con 14 años, es que cuenta con un apoyo fundamental dentro de su familia. Su padre, exjugador de fútbol –jugó en Primera Regional con el Pol– decidió seguir el mismo camino de su hija hace casi un año. ¿Su objetivo? "Apoiala, acompañala, para que se sentira apoiada dalgunha maneira e saiba que estou detrás dela".

En su caso sí vivió el otro lado del fútbol y reconoce que ser árbitro "é moito máis difícil" de lo que parece cuando eres futbolista. "Hai moitas diferenzas. Ser árbitro desde fóra está mal visto pero non é nada fácil, tes moi pouco tempo para tomar unha decisión. Desde fóra vese todo moi bonito pero hai que estar no campo e tomar as decisións", cuenta.

Marcos reconoce que no es de de dar muchos consejos a su hija, pero sí le pide que "se divirta e chegue o máis arriba que poida, eu apoiareina no que necesite pero o que quero é que se siga divertindo no campo".

Así son los Cupeiro, una saga de árbitros que está dando sus primeros pasos y que imparten justicia en los campos de la provincia.