Gemelos, curas y ahora también escritores

Comparten el mismo día y año de nacimiento, la misma genética, la misma vocación y profesión y ahora también comparten la autoría de un libro, "Lugo en branco e negro", en el que los sacerdotes José y Jesús Río Ramilo recopilaron 130 fotografías y postales de finales del siglo XIX y principios del XX para demostrar a sus lectores cómo era esa ciudad que ninguno de los que estamos vivos llegamos nunca a conocer.

"Colaboramos os dous, por un igual, na elaboración deste libro. Por un lado, eu aportaba fotos feitas en Lugo que me pasaban os meus feligreses das parroquias de Quiroga e do Courel e meu irmán José facía o mesmo coas que leva en Lugo. Eu tiña, ademais, experiencia en maquetación xa que antes sacara outro libro tamén de fotos e dunha temática similar, Os nosos devanceiros. Quiroga, Ribas de Sil e O Courel", explica Jesús Río.

José, su gemelo, prefiere que sea Jesús quien hable del libro porque, al fin y al cabo, él fue el pionero y de él partió la idea de hacer un libro con fotos antiguas de Lugo. Sin embargo, una gran parte del trabajo de recolección de fotos las hizo José, dado que es él quien está en Lugo y no su hermano.

El libro da fe de los cambios urbanísticos que hubo en la ciudad en el pasado

En el libro, como en sus vidas, no fue la primera vez que Jesús tomó la iniciativa. Cuando ambos estudiaban el COU, Jesús tenía claro, desde principios de curso, que iría para cura. Sin embargo, José todavía ni se lo planteaba e incluso barajaba otras posibilidades. Cuando acababan el curso, José se apuntaba también al carro y ambos marcharon para el Seminario Menor. "Connosco, entraron outros seis rapaces de distintos puntos da diocese no Seminario Menor, todos coa vocación de seren curas. Deses oito, só quedamos cinco pero, de todos os xeitos, aquel curso foi algo inédito, que non é normal que pase", indica Jesús Río.

El destino o, quizá, su afición por la fotografía y la historia local los volvió a unir de nuevo. Esta vez -como Jesús dice- para hacer "unha guía turística do Lugo de hai case cen anos, na que se ven rúas e edificios que xa non existen ou que cambiaron moito ao longo dese tempo".

"Pensamos que isto era algo necesario. No 2011, houbo moitas parroquias de Lugo que celebraron os 50 anos da súa existencia. Trátase do Sagrado Corazón, San Francisco Javier, Albeiros, San Antonio e A Milagrosa e practicamente non se fixo nada. Por iso, pensamos en que estaría moi ben rescatar fotos de como se fundaron esas parroquias e se construíron esas igrexas", indica Jesús.

"Lugo, en branco e negro" consta de 140 páginas, en las que también hay textos sobre la historia local. "O libro empeza cun artículo sobre os fotógrafos autores das imaxes. Tamén facemos unha presentación da cidade, tal e como era hai un século. Así, podemos ver o adarve da muralla cheo de postes de luz (de principios do século XX), unha Praza de Santa María na que estaba a horta do Bispado e uns xardíns e unha Rúa da Raíña onde a igrexa da Nova e a delegación de Hacienda formaban un único edificio, que era o convento das Dominicas que, antes de 1914, metíase na rúa e tivo que ser retranqueado para aliñar a rúa" comenta Jesús Río.

Una catedral que no tenía bancos

Las fotos recopiladas por los curas gemelos reconstruyen las imágenes del Lugo de hace un siglo, surgiendo estampas curiosas como, por ejemplo, una catedral en la que no había bancos y en la que se veía un Altar Mayor en el que, forzosamente, había que estar de pie.



Participación

Jesús Río defiende que esto no es tan extraño como pueda parecer hoy. «O feito de que as igrexas teñan asentos é algo recente. Ademais, tanto a Igrexa ortodoxa como a protestante defenden que non haxa bancos para fomentar a participación da xente na misa», explica.