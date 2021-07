Luna, la gata que puso a 'bailar' Fontiñas, pincha a Julio Iglesias

Luna es el nombre de la gata que despertó este fin de semana a sus vecinos de Ronda das Fontiñas a golpe de El bacalao, la canción de Julio Iglesias de ritmo caribeño. La mascota, de apenas tres años, tiene la costumbre de encender la cadena de música del salón "con sus patas", aseguran sus dueños. La madrugada del sábado al domingo el animal repitió su ritual con la mala suerte de que, esta vez, Gonzalo y Yosi, sus dueños, no estaban en casa para pausar la reproducción.

La fiesta comenzó de madrugada. Una vecina del edificio envío un mensaje a los propietarios para informarles del escándalo: "Nosotros estábamos en Pontevedra y teníamos el teléfono en silencio, así que no vimos los SMS hasta las 12.00 del día siguiente". Ante la falta de respuesta, los vecinos contactaron con la Policía Local para buscar un poco de calma.

Yosi y Gonzalo no regresaron a Lugo hasta las 15.00 del domingo: "El ruido se escuchaba desde la calle porque, además, nos habíamos dejado las ventanas abiertas", lamenta la dueña del animal.

"Siempre que nos marchemos desconectaremos la cadena"

Tras el incidente la pareja pidió disculpas a los vecinos y dejaron una nota en el ascensor explicando la situación. Gonzalo asegura que todo ha quedado en una anécdota y que el vecindario no parece molesto: "Ahora siempre que nos marchemos desconectaremos la cadena", se resigna este lucense entre risas.

Tanto la noche del sábado como la mañana del domingo fueron muy largas para los vecinos. Luna no se molestó demasiado y puso la misma canción en bucle: El bacalao. Algunos domicilios tuvieron suerte y se libraron del concierto: "Nosotros no nos enteramos porque estábamos fuera de la ciudad", comentó a este diario uno de los residentes del edificio. Otros pudieron descansar a pesar del ruido: "Pensaba que era una lavadora dando golpes, no llegué a escuchar la canción", informaba otra vecina.

TRADICIÓN. Luna parece hecha a imagen y semejanza de sus dueños ya que, durante el confinamiento, Gonzalo era el encargado de dar vida al barrio con su cadena: "Éramos los DJs del edificio, poníamos desde el Resistiré hasta Color esperanza", recuerda Yosi.

La felina vive con Mickey, un compañero gatuno mucho más tranquilo que ella: "Luna nos tiene despertado a primera hora de la mañana al poner la música, pero nunca con un volumen tan exagerado. Al final me voy a tener que preocupar más por cómo se porta la gata que mi hija", bromea.