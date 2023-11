Francisco García Novio: "Levo toda a vida escribindo pero non publiquei antes por pudor"

Este é o primeiro libro que publica pero non o primeiro que escribe.

De certo xeito levo toda a vida escribindo, dende neno.

Pero canto leva escribindo cun proxecto detrás, con intención?

Uns vinte anos.

E por que non publicou antes?

Por pudor. E tamén porque non é sinxelo publicar, especialmente en galego. Ás veces mandas un manuscrito a unha editorial e nin che contestan. Sempre quixen publicar, claro. Non coñezo a ningún escritor ao que lle guste escribir polo mero feito de facelo sen máis, para telo nun caixón, nun disco duro ou na memoria do ordenador. Penso que todos queren ser lidos. Para non seguir tirando da familia e dos amigos, abusando deles para pedirlles que te lean e que dean a súa opinión hai que intentar publicar e que sexan os lectores os que lean e decidan que pensan do que escribiches.

Por que se decidiu agora?

Pensei que era o momento, que tiña que superar o pudor dunha vez e facelo.

Escribe sempre en galego?

Tamén en castelán, pero máis en galego. Era o que se falaba na casa, no que me falaba a miña nai. O colexio e a carreira fíxena en castelán e na consulta, máis do 50% do tempo usaba o galego. Escribo nun galego que é máis oral, menos normativo, pero penso que cando escribes ficción tamén podes usar palabras comúns que ao mellor non existen como tales. Por exemplo, se digo «choveu ata enchoupar o campo» enténdeseme perfectamente, pero resulta que enchoupar é unha palabra que non existe no galego normativo.

Cal é o xénero que máis practica?

O relato, historias de 15 ou 20 páxinas, incluso a novela curta. Se este libro sae adiante gustaríame seleccionar algúns deles e reunilos noutro libro.

Os madrileños non sempre veñen en agosto é a historia dunha muller que regresa ao seu pobo.

Si, tras un divorcio volve á aldea e entérase de que dous dos seus amigos da nenez, que eran bos amigos entre si, están enfadadados e non se falan. Quere saber que pasou.

Ponse a investigar o que levou a ese desencontro

Si, investiga, pero esta non é unha novela truculenta, senón unha historia amable.

Esas rupturas da amizade estanse vendo moito ultimamente na literatura. Específicamente as de amigos, non as de parella, das que hai máis escrito.

Como tema da moito de si porque, en calquera ruptura e non so nas de parella, vaise vivir un dó. Ás veces son rupturas que se producen por un feito claro, pero outras veces simplemente as amizades vanse apagando, desaparecendo.

Pode que sexa un bo tema literario porque son rupturas que se deixan sentir moito tempo

Pode ser. Si que son un bo tema literario, si.

Que lle gusta ler a vostede?

Novela básicamente. Novela contemporánea. Gústame Lorenzo Silva, Muñoz Molina e, desde sempre, gústame moitísimo García Márquez. Acabo de mercar A esmorga para un amigo castelán que ten ganas de aprender galego. A novela negra tamén me gusta, e en galego, como Domingo Villar. Son dos que le todos os días.

De onde sae o título do libro?

Os galegos que viven en Madrid veñen á aldea en agosto, para as festas da parroquia e cando teñen vacacións. A moza protagonista ven en marzo, abril, meses nos que non ven ningún e, claro, chama a atención a súa presencia, é inevitable.

E as personaxes?

Penso que, aínda que sexa ficción, ningún escritor escribe do vacío. O mesmo pasa co espazo. A aldea non está identificada pero os que saiban poden recoñecela. Cando escribes recreas unha aldea en particular non calquera aldea.

A foto da portada é Ombreiro.

Si. É do meu fillo. A foto é súa e tamén sae el na foto.

Resulta moi curioso que, en Lugo, haxa dous urólogos escritores: Neira Pampín e vostede.

Si, porque non somos tantos.

Claro, parece que hai unha gran densidade de escritores entre os profesionais da Uroloxía

Con dous urólogos que escriban sae xa un 20% de urólogos escritores.

Un urólogo escritor máis...

E hai que facer un estudio (ri). Neira Pampín leu o que escribía e animoume a seguir. Empezamos máis ou menos á vez. Somos amigos, ademais de compañeiros de profesión. É unha persoa que, ademais de escribir, pinta, toca a guitarra, é moi prolífico.