García Montenegro destaca que Lugo dispone de "un capital humano de incalculable valor"

La presidenta del Grupo El Progreso, Blanca García Montenegro, destacó este viernes durante la gala que los galardonados en los Premios Lucenses del Año son una "muestra inequívoca de que la sociedad lucense tiene un capital humano de incalculable valor" e hizo hincapié en que ese es "siempre el bien más preciado".

Recordó que el acto de reconocimiento -que llegó ayer a su segunda edición bajo la organización del Grupo El Progreso, que tomó el relevo de la Asociación de Radio y Televisión, con Paco Rivera al frente- supone "una expresión de lucensismo y de puesta en valor de lo nuestro, de nuestras señas identitarias y de nuestra manera de entender la vida".

Citó a Luis Tosar, que, cuando recibió la insignia de oro de la provincia, aseguró que "ser lucense es una forma de ser gallego que imprime carácter". "Estando totalmente de acuerdo con él, yo añadiría que es también una forma de ser ciudadano del mundo, de un mundo globalizado, pero más necesitado que nunca de las aportaciones locales", apuntó.

José Tomé y Lara Méndez inciden en la necesidad de crear oportunidades en la provincia para evitar la fuga de talento

García Montenegro alabó la trayectoria personal y profesional de los galardonados y reconoció que, aunque se trata de unos premios individuales, tienen también "un cierto componente colectivo" y "una incuestionable dimensión social", lo que quedó en evidencia por el éxito de convocatoria de la cita celebrada este viernes. El objetivo de los premios, según destacó, es reconocer "el talento, el esfuerzo y el compromiso de diversas personas que, con su ejemplo, contribuyen a hacer un Lugo mejor y del que sentirnos más orgullosos".

La presidenta del Grupo El Progreso aludió a los problemas que afectan a la sociedad y animó a todos a hacerles frente "cada uno desde nuestra responsabilidad". En su caso, como editora de un periódico que va camino de cumplir 115 años de vida, quiso "hacer un llamamiento a la unidad y apelar a la conciencia social para dar solución a cuestiones que nos preocupan especialmente, como la demografía, la crisis industrial y el aislamiento que sufrimos, sobre todo en lo que a infraestructuras se refiere".

Mostró su convicción de que solo si se actúa unidos se podrán «afrontar estos retos, pues, como dice un viejo proverbio, "si quieres ir rápido camina sola, pero si quieres llegar lejos vete acompañada"». Instó a todos a trabajar juntos por un Lugo mejor y a dejar que el compromiso de los premiados «nos sirva de inspiración".

El testigo, no solo de la palabra, sino también de las ideas, lo recogió José Tomé. El presidente de la Diputación ahondo en la alabanza a los premiados "como exemplo de calidade profesional e persoal», pero con el plus de «a repercusión social do seu traballo".

Tomé, que quiso destacar la implicación de Blanca García Montenegro y El Progreso con la provincia, insistió en que los premiados "son o mellor dos valores lucenses. Representades o que de verdade somos, o que somos capaces de facer e as ideas que somos capaces de xerar".

En este sentido, destacó la gran inversión que realiza la Diputación para fomentar la investigación en las universidades públicas, especialmente la USC, y para que "o coñecemento retorne á sociedade", poniendo en contacto a los investigadores con la sociedad.

En este punto, realizó lo fue casi una definición de su pensamiento: "Rexeito a definición de que Lugo é España baleirada. Hai un problema de despoboamento, pero Lugo ten ideas e proxectos, e unha terra así non é unha provincia baleira".

El talento y la necesidad de retenerlo fue también la idea que atravesó la intervención de Lara Méndez, que no quiso olvidarse tampoco de que este viernes se celebraba el Día Contra la Violencia Contra la Mujer: "Unha sociedade xusta e igualitaria", defendió, "non o é mentres exista esta lacra social. A violencia contra a muller é o terrorismo do século XXI. Hai que seguir loitando para manter os nosos dereitos e seguir ampliando liberdades".

Tanto en la conservación de las libertades como la lucha contra el maltrato machista, afirmó la alcaldesa de Lugo, "a educación é fundamental. Unha educación que debe estar en baseada nos valores que hoxe vemos aquí representados" en lo premiados.

Mendez alabó también a la presidenta del periódico como una mujer "implicada por Lugo e para Lugo", y como ejemplo puso las diversas iniciativas de colaboración entre Concello y El Progreso "para reter talento".

"Moitos dos premiados dixeron que tiveron que marchar de Lugo, pero non querían facelo. Hai que darlles oportunidades porque o maior patrimonio de Lugo son os e as lucenses".