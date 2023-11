García Montenegro destaca los premios como ejemplo de "unión" para un Lugo en armonía"

La presidenta del Grupo El Progreso, Blanca García Montenegro, destacó este viernes durante la gala que los galardonados en los Premios Lucenses del Año han demostrado ·su talento y su capacidad de esfuerzo y superación, que les han permitido cimentar unas sólidas trayectorias que sirven de inspiración a otras muchas personas".

Y lo ha hecho, recordó, en tiempos "convulsos y agitados tanto en el contexto nacional como internacional". En este contexto, deseó que estos galardones tengan continuidad para que "podamos volver a encontrarnos y rememorar noches como esta, que dejan un destello de concordia, unión y convivencia, pilares fundamentales de una sociedad que pretende vivir en armonía y que ahora se ve amenazada por la intransigencia, la falta de diálogo, las actitudes violentas y los conflictos bélicos".

Por todo ello, y tras alabar la trayectoria personal de cada uno de los premiados, García Montenegro animó a la sociedad lucense a «evitar caer en la desesperación y buscar siempre el entendimiento". Citó, al respecto, al poeta William Wordsworth: "Cuando ya nada pueda devolvernos la hora del esplendor en la hierba, de la gloria en las flores, no debemos afligirnos pues la belleza siempre subsiste en el recuerdo", recitó, para desear que la "llama" de la sociedad al completo allí representada "no se apague nunca".

Para contribuir en este esfuerzo común y para dar continuidad a los premios Lucenses del Año, la editora comprometió el esfuerzo de El Progreso, que este año cumple su 115º aniversario "respaldado por fieles lectores tanto en la edición digital como en la impresa, que continúa su centenaria singladura con Lugo siempre en el mascarón de proa" y que tiene como "única pretensión reafirmar nuestro compromiso con la provincia de Lugo y dar visibilidad a la importante labor que desarrollan en nuestra sociedad personas y colectivos de distintos ámbitos".

José Tomé felicita a El Progreso "pola súa dedicación constante"

No parece que a El Progreso le vayan a faltar aliados en el objetivo de la consolidación de estos premios. No dudó en sumarse el presidente de la Diputación, José Tomé, que felicitó al diario y a su presidenta "pola súa dedicación constante en apoio do talento que atesoura a provincia de Lugo. Dende a súa fundación, o diario El Progreso sempre está atento a darlle voz ás reivindicacións e ás necesidades dos lucenses, pero actúa tamén como lupa de detective, que se encarga de que non pase inadvertida nin unha pista de talento lucense", como demuestra el palmarés de los premios de este año.

Son, indicó Tomé, "un conxunto de historias persoais e profesionais que representan un excelente retrato do que hoxe é a nosa provincia. Unha terra moderna, acolledora, chea de talento e de emprendemento. Unha terra que encara o seu futuro apostando polo traballo constante, pola investigación, pola formación e pola colaboración entre todos os sectores da sociedade". Y es que, según remarcó el socialista, "na Deputación de Lugo estamos convencidos de que a maior riqueza da nosa provincia é a súa xente, os nosos veciños e veciñas".

Lara Méndez: "O seu éxito eleva o prestixio e a reputación de Lugo"

Otro apoyo tan fundamental como innegociable llegó desde el Ayuntamiento. Porque, como expresó la alcaldesa, Lara Méndez, los premiados sean "un exemplo para as novas xeracións de lucenses e un exemplo de que os proxectos persoais poden levarse adiante co obxectivo de trasnformar o noso mundo nun lugar mellor. O seu éxito eleva o prestixio e a reputación de Lugo e axuda a difundir os novos valores e a nosa identidade".

Fue en este contexto en el que Lara Méndez incidió en la importancia de la comunidad de Lugo en la diáspora y su labor para difundir la identidad lucense, ya que muchos de los premiados (hasta la mitad) se encuentran lejos por las exigencias profesionales con el coste personal que eso implica.

Fuera ya del estricto ámbito de los premios, la regidora quiso sumarse a los llamamientos a la paz que habían realizado algunos de los premiados, porque "sempre hai máis puntos en común que diverxencias. Hai que sentar a falar e dialogar".

Además, no quiso dejar pasar la cercanía del 25-N para recordar que la sociedad sigue enfrentándose a la lacra de la violencia de género, que este viernes sumó una nueva víctima, la número 53 este año y la número 1.227 desde que se llevan registros. "Non podemos permitírnoslo como sociedade. Basta xa, querémonos vivas, libres e iguais!", clamó Lara Méndez, para concluir que "actos como este contribúen a facer unha sociedade máis libre, xusta e igualitaria".