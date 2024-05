García Díez: "De aquel lío de ser alcalde salí bien gracias al equipo que tenía, que era de diez"

Joaquín García Díez, exalcalde de Lugo entre 1995 y 1999, se propuso este sábado "salir de casa llorado", pero se le escapó alguna lágrima en el homenaje que recibió en el restaurante Torre de Núñez de amigos, compañeros de partido y otros lucenses que quisieron sumarse al tributo de forma presencial o a través de mensajes recopilados en un vídeo.

Ante ellos, García Díez repasó su trayectoria de forma muy amena. Empezó y finalizó citando a Francisco Cacharro, con el que acabó teniendo diferencias insalvables (pocas veces citadas y tampoco este sábado), que hicieron que renunciara a volver a presentarse a la alcaldía. Sin embargo, fue quien le dio la primera oportunidad en política, sin la cual no podrían haber venido las demás, afirmó.

En el Ayuntamiento de Lugo recaló después de que, a la tercera, Manuel Fraga aceptara relevarle en la secretaría de la Consellería de Medio Rural, que dirigía José Manuel Romay Becaría. Ambos se las hicieron "pasar canutas", confesó sobre unos años en los que a Santiago, donde había que estar a las ocho, se iba por una carretera nacional —casi como ahora— y en casa dejaba cada día una mujer iniciando un negocio y unas niñas "muy pequeñas".

Sería después cuando se metió "en aquel lío" de ser alcalde, del que salió bien gracias al equipo, afirmó. "No sé cómo será el tuyo, Paula [Alvarellos], pero el mío, créeme, era de diez", aseguró dirigiéndose a la actual regidora y mirando a algunos de sus miembros, presentes en el salón.

La socialista acudió en representación de los vecinos de Lugo y fue la encargada de abrir el acto con un cariñoso discurso en el que reconoció la contribución que hizo García Díez a que Lugo fuera más "próspero", su "entrega" y la "alta consideración" que los lucenses tienen de él. Con una chaqueta roja y rodeada de populares, entre ellos representantes de una Xunta con la que hace años que el Concello tiene más diferencias que acuerdos, Alvarellos defendió la importancia del respeto institucional y del diálogo frente a la confrontación.

García Díez, tras recibir un obsequio de manos de Elena Candia. CARLOS CASTRO

García Díez continuó recordando que "tras unos años en el dique seco" no dudó en aceptar la propuesta de Mariano Rajoy para ir al Congreso, aunque antes aún pasaría por la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader). Rajoy no gobernó, pero quería "un gallego" en la comisión de Pesca y García Díez, sin tener "ni idea" de pesca, confesó, fue el elegido. Fue un sector que le dio muchas "lecciones" y de donde le llegó la peor noticia que recibió en el Congreso, el naufragio del Villa de Pitanxo, en el que fallecieron 21 marineros. Aún hoy mantiene contacto con algunos familiares, señaló.

Alvarellos reconoció la contribución de García Díez a Lugo y Candia presumió de que "un referente" como él esté en el PP

Por supuesto, García Díez tuvo palabras para su familia, sus tres hijas y su mujer, con la que ahora puede volver a hacer "pequeños viajes por España". Eso, cuando no está entre castaños. "Voy por 550 y quiero llegar a mil", explicó. Se lo pasa "pipa" cuidándolos, por lo que la política la echa de menos "poco". Y menos la actual, que "sin ser mejor ni peor", no es la que va con su forma de ser, dice.

En el apartado político, García Díez se disculpó por no citar a todas y cada una de las personas que fueron importantes para él, pero no quiso olvidar a los compañeros que "también lo hicieron muy bien" pero no lograron el objetivo de ser alcaldes.

Salvo Ramón Arias y Jaime Castiñeira, los demás estaban presentes: Manuela López Besteiro, Ramón Carballo y Elena Candia. Esta, actual líder de la oposición municipal y presidenta provincial del partido, fue la encargada de entregarle un obsequio: dos portadas de periódico de momentos que fueron especiales para el entonces alcalde, como la de El Progreso que recoge la visita del Príncipe de Asturias a Lugo.

Candia mostró el orgullo de que el PP cuente con un "referente" como García Díez por sus cualidades políticas y personales y por el legado que dejó.

Al homenaje se sumaron otras personas desde la distancia, compañeros de partido y adversarios, como el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo; el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; la exedil nacionalista Branca Rodríguez Pazos, quien destacó la visión vanguardista de García Díez en temas como la ecología y la cultura y su trabajo para que la muralla fuera Patrimonio Mundial, y el exalcalde José López Orozco.

Este fue quien le relevó y recibió de García Díez toda la ayuda, confesó. Ahora les unen los nietos, aunque el exalcalde popular "sigue aquí para todos los que lo necesitéis", concluyó entre aplausos.