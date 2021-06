O Garañón, cuenta atrás polémica

Como estaba previsto, el gobierno local activó este miércoles la cuenta atrás para el derribo de O Garañón, ya que la junta de gobierno aprobó el inicio de los trámites para declarar esos terrenos junto al parque como zona verde.

Fue el inicio de un proceso al que le quedan meses por delante y que no estará exento de controversia, sobre todo por las indemnizaciones que habrá que pagar a la propiedad de los terrenos.

En el coste que esa operación va a tener para los lucenses incidió el viceportavoz del PP, Antonio Ameijide, quien dijo que la alcaldesa ha firmado una "hipoteca" cuya factura aún se desconoce. Ya se sabe que la primera cuota será de un millón de euros, que es lo que se prevé que cueste tirar la mole, dijo el edil popular.

El derribo, afirmó Ameijide, va a ser mucho más caro de lo que había dicho el gobierno y la factura por la licencia "ilegal que concedió el PSOE" va a resultar muy cara para los lucenses, sostuvo el concejal del Partido Popular.

Ameijide reclamó al gobierno que dé cuenta de los estudios económicos que se han hecho de cara a la operación de derribo e indemnización a los propietarios y que explique las negociaciones con el promotor para las compensaciones a pagar por el lucro cesante. "Salvo que paguen la factura Lara Méndez y José Ramón Gómez Besteiro, los lucenses tienen derecho a saber lo que les va a costar la errónea operación urbanística que autorizó el PSOE", dijo.

El gobierno local ha mantenido hasta ahora contactos para liquidar el proceso, pero la empresa que promovió O Garañón está en este momento en concurso de acreedores y la propiedad puede estar en este momento en manos de un fondo buitre.

La promotora acabó en concurso de acreedores y el solar puede ser ya de un fondo buitre, pero hay que negociar compensación

En el PP creen que, sea quien sea el propietario, la factura de O Garañón va a salir muy cara a los ciudadanos. Y lo peor, sostiene Ameijide, es que se veía venir. Así, recordó, el PP ya advertía en 2005 de que se había permitido "el diseño que le dio la gana al promotor". Añadió que el gobierno "lleva quince años manteniendo una mentira".

Desde el gobierno no se deja de apuntar que el edificio construido en O Garañón fue fruto de lo que permitía el plan general de urbanismo aprobado en tiempo de un gobierno popular, pero esta formación no deja de recordar que desde el primer momento fue crítico con ese proyecto urbanístico y dijo que no se podía aprobar.

La anulación de las licencias por parte de la Justicia ratificó lo que siempre advirtió el PP, sostiene Ameijide, que este miércoles reclamó acceso a todas las alternativas que se han estudiado para cerrar el capítulo de O Garañón.

Al pleno del jueves próximo irá el proyecto para el derribo de la construcción y los populares quieren luz y taquígrafos, dicen.

Las indemnizaciones a pagar por O Garañón supondrán que el Concello no podrá afrontar otras inversiones que son necesarias para la ciudad y eso deben saberlo los vecinos, precisó Ameijide.

El viceportavoz popular expresó a la vez su temor a que las "hipotecas" del gobierno sigan creciendo con nuevas indemnizaciones que haya que pagar por decisiones urbanísticas que se están tomando y que cree que van a tener coste para la ciudad, como lo tuvo O Garañón o la Fábrica de la Luz, por la que habrá que compensar a la empresa con 2,5 millones, según el acuerdo ya cerrado, recordó.

Orozco responsabiliza al PP de la construcción

El exalcalde de Lugo José López Orozco ha responsabilizado al Partido Popular de la construcción de las torres de O Garañón por haber aprobado durante su etapa en el gobierno lugués el plan general del año 1991 que permitió que se levantase.



En declaraciones a los medios, el regidor, que se vio obligado a renunciar tras ser imputado por la jueza Pilar de Lara en el caso Garañón junto a José Ramón Gómez Besteiro, ha recordado que la Audiencia Provincial archivó a comienzos de este años "toda referencia" tanto a su persona como a la de Besteiro por este caso.



Ante la demolición que planea el gobierno local, López Orozco ha manifestado que "respeta" las decisiones del Concello, aunque reconoce que le "gustaría saber los informes de cómo se interpreta la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en el sentido que se anula la licencia y el proyecto de urbanización y qué es, en este caso, devolver la legalidad a esa parcela".



A su vez, ha apelado a que "se necesita saber cuáles son las pretensiones de los propietarios" del solar en el que se contemplaba la construcción en el plan general, que, como ha recordado, fue aprobado a comienzos de los años 1990 por el PP, "aunque ellos (populares) se quieran poner de parte de fuera y defiendan el urbanismo".



"No me gusta el Garañón. En una reunión con la asociación de vecinos yo les dije que pagaría el sueldo de un mes con tal de que no se edificara. Pero las licencias hay que concederlas cuando se cumplen las condiciones", ha incidido.