Gandhi estrena hogar

GANDHI es el nombre de un simpático gato callejero que el pasado 14 de marzo ya fue protagonista de esta misma sección. El animal esperaba en la clínica veterinaria HA a ser adoptado tras recuperarse de una inmunodeficiencia y su historia llamó la atención de una familia de Sarria, que le ha dado una nueva oportunidad al felino.

Explica Iván López que su hija pequeña, de diez años, pidió un gato casi desde que comenzó a hablar. Sus padres se lo tomaron al principio un poco a broma. Consideraban que la niña no era consciente de lo que implicaba tener una mascota, temían que al final se cansase y que fuesen ellos los que tuviesen que asumir todos los cuidados del animal.

Dejaron pasar el tiempo pero eso no hizo que la pequeña cejase en su empeño. Durante años insistió en su deseo y su petición era tan firme que incluso sus amigas le prepararon un cartel que colgó en la puerta de su habitación a modo "de mensaje subliminal", dice su padre.

Además, se ganó para la causa a su hermano, que animó a sus padres a hacerse con un gato para la benjamina de la familia y se ofreció a ayudar a la niña con los cuidados.

Cuenta Iván López que dada la determinación de los pequeños y la madurez que demuestra su hija a diario, tenían la intención de buscar un gato este verano, pero al ver la historia de Gandhi en las páginas de este periódico adelantaron las gestiones.

EL FELINO. La mayor parte de la vida de Gandhi discurrió entre las huertas y los solares del barrio lucense de As Gándaras. Allí se ganó el cariño de los usuarios y trabajadores de la residencia de la tercera edad, a los que visitaba a diario para recibir comida y mimos.

Los lazos del animal con los mayores eran tan fuertes que cuando uno de los usuarios se fue, Gandhi acusó especialmente la pérdida. Su salud fue empeorando hasta que los usuarios y trabajadores del centro, tras reunir dinero para pagar su tratamiento, lo llevaron a una clínica. Después, cuando el hospital veterinario HA tuvo conocimiento del caso, se hizo cargo de Gandhi de forma gratuita.

Cuando la salud del animal lo permitió, se puso en marcha el llamamiento de adopción y la familia sarriana fue de las primeras en responder. Reunía las condiciones (era preferente un hogar sin más gatos) y en pleno confinamiento Iván López consiguió un permiso para viajar a Lugo y recoger a Gandhi.

A la pequeña no le dijeron nada de todo el proceso y desde la propia clínica, cuando Gandhi ya estaba listo para partir destino a Sarria, la llamaron para exponerle el caso y ver su reacción. "Non dubidou un segundo e ofreceuse a coidar do animal", así que su padre puso rumbo a casa de inmediato.

Gandhi ya se ha adaptado a su nuevo hogar y cada día se desenvuelve mejor. Los niños, que cumplen con diligencia con sus

cuidados, han recibido el mejor de los regalos en pleno confinamiento.