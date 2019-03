Los vecinos de As Gándaras volverán a salir a la calle este domingo para protestar por la ocupación ilegal de viviendas y reclamar mayor vigilancia policial en el barrio.

Gatos Roxos, la asociación de vecinos del barrio, llamó este viernes a participar a todos los vecinos de As Gándaras y también a los de otros barrios de la ciudad. El presidente del colectivo, Jaime Gueimonde, señaló que es necesario movilizar cada vez a más ciudadanos, ya que solo una gran presión popular hará que se tomen medidas, manifestó. "Hay que concienciar de que este es un problema de todos, no de cien ni de cincuenta, y mientras no reaccione todo el mundo no lograremos que se den realmente pasos adelante", dijo.

Los vecinos salen a la calle con voluntad de hacer presión, porque la situación en el barrio continúa siendo la misma, detalló Gueimonde. Las casas que estaban ocupadas siguen estándolo tras la manifestación celebrada hace dos semanas.

La presión vecinal puede, no obstante, haber evitado nuevos allanamientos de viviendas. Así Gueimonde explicaba este viernes que "los vecinos dicen que ven movimientos y que hay personas que andan mirando casas", presuntamente con la intención de ocuparlas.

La manifestación de este domingo domingo volverá a seguir el itinerario de la primera y los participantes volverán a parar ante las casas que permanecen ocupadas en el barrio, ya que los vecinos pretenden hacer ver de ese modo su exigencia de que se devuelvan las viviendas a los propietarios, que han sufrido ya daños importantes como consecuencia de los allanamientos.

La manifestación vecinal arrancará a las 13.15 horas de delante de la iglesia y recorrerá todo el vecindario.