As Gándaras, en pé de guerra contra os okupas: "Somos un barrio pobre pero unido"

O barrio das Gándaras está en pé de guerra contra os okupas. Moitas das súas casas son vivendas antigas de planta baixa e construídas con moito traballo por veciños que faleceron ou marcharon. Agora estas vivendas son obxectivo dos okupas.

Pero os veciños non se deixan asustar e loitan unidos. Hai dúas semanas impediron o asalto dunha vivenda alertando á policía. E a pasada fin de semana manifestáronse protestando diante de cada casa okupada do barrio para facerlle ver aos asaltantes que non se dan por vencidos.

Esta manifestación foi só o primeiro aviso porque aseguran que defenderán o barrio ata o final.