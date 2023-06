As Gándaras es el modelo gallego para integrar bien industria y paisaje

Industrias y paisajes no tienen por qué estar reñidos. Eso es lo que sostiene la Consellería de Medio Ambiente, que acaba de publicar la Guía de boas prácticas para a integración paisaxística das áreas empresariais, un conjunto de recomendaciones para que los polígonos industriales se integren más con el entorno natural.

La publicación -elaborada por el Instituto de Estudos do Territorio con la colaboración del IGVS y la Federación Galega de Áreas Empresariais- fue presentada el viernes en el parque empresarial de As Gándaras por la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y forma parte de un conjunto de quince guías de las que dos están pendientes de publicar: una, sobre espacios portuarios, y otra, sobre islas que albergarán contenedores de basura.

Vázquez hizo hincapié en que la elección del polígono de As Gándaras para la presentación de este trabajo no fue casual sino que obedece a que "é a imaxe a exportar para o resto dos parques industriais porque se foi facendo distintas ampliacións e porque se detectaron problemas que deron lugar a reconversións".

Ángeles Vázquez afirmó que en Galicia hay, actualmente, 298 áreas empresariales que ocupan 7.000 hectáreas, "o que supón un impacto importante na paisaxe". De ahí la importancia de armonizar. "As industrias teñen que convivir cos veciños, ten que haber unha interacción entre os que viven ao carón do polígono e os que residen -porque pasan horas traballando- no polígono", indicó la conselleira.

Vázquez dijo que los asentamientos de los polígonos deberían estar en "lugares abertos, onde poidan expandirse, cun desnivel inferior ao 5 por cento". También recordó la conveniencia de que haya "lugares verdes, que despois requiren dun mantemento" y que se utilicen en las naves materiales de construcción y colores armonizados con el entorno así como "letreiros que non distorsionen".

La conselleira añadió, por otra parte, que uno de los mayores problemas de gestión de los parques industriales es la gestión de residuos y la aprobación de un Plan de Residuos Industriais e Urbanos en el que confluyan los intereses de los vecinos con los de las empresas de los polígonos.