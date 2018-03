As Gándaras abrirá el San José con una churrascada y habrá 4 días de fiesta

El barrio de As Gándaras vivirá este año cuatro días de fiesta, desde el 16 hasta el 19, según anunció la comisión de fiestas, que integran Joel Rodríguez , Jairo López, Ruben Amil y Alejandro Fernández.



La fiestas arrancarán el 16, viernes, a las 21.00 horas, con el chupinazo que dará la bienvenida a las celebraciones y al que seguirá una churrascada.



La fiesta nocturna incluirá una actuación de Jorge Casal, a las 20.30 horas, una verbena con la orquesta Olympus, a medianoche, y una actuación de los Dj Man y Marcos Peón, desde las 2 de la madrugada.



El sábado el barrio se pondrá en marcha desde el mediodía, con un pasacalles a cargo de Sons de Aldea y, a las 14.00 horas habrá una sesión vermú con la orquesta Ritmo Joven. Por la tarde la fiesta volverá, desde las 18.00 horas, con un pasacalle de Antiguos Tunos Lugo-Burgos y, a las 18.30 horas, habrá una fiesta infantil, en la que actuará el Mago Rafa.



Por la noche, desde las 22.00 horas, habrá verbena con las orquestas Ritmo Joven e Israel.



El domingo habrá pasacalles por el barrio desde las 11.00 horas, a cargo del grupo Sons de Aldea, y a las 13.00 horas se celebrará una misa solemne en la iglesia parroquial, a la que seguirá una sesión vermú con la orquesta Trebol.



Por la tarde se volverá a celebrar una fiesta infantil, a cargo de Total Sport y por la noche habrá verbena, en la que volverá a actuar la orquesta Trébol. Será a partir de las 21.00 horas.



El lunes, a pesar de que la jornada no es festival, el barrio volverá a estar de fiesta para celebra a San José. La fiesta, eso sí, será ya solo de mañana. Así, a las 13.00 horas habrá una misa en honor del patrón del barrio y, a las 14.00 horas, una sesión vermú con la orquesta Muralla.



Las fiestas de As Gándaras, que suelen abrir la temporada festiva en Lugo, han ganado proyección en Lugo los últimos años.



Este año los festejos coincidirán con los que se preparan para el barrio de A Ponte, donde la presión de algunos vecinos provocó la renuncia de la comisión que pretendía adelantar la celebración del San Lázaro al fin de semana del 10 y 11.



La nueva comisión de A Ponte presentó un cartel que prevé que Panorama abra los festejos el viernes 16.