Ganaderos de leche gallegos opinan que el paquete de ayudas aprobado por el Consejo de Ministros, aunque sean bien recibidas, no soluciona el problema que arrastra el sector primario desde hace meses, porque los costes de producción siguen estando por encima de lo que perciben por el fruto de su trabajo. Carlos Dablanca, propietario de una granja en Palas de Rei y miembro de la directiva de Agromuralla, asociación que agrupa a ganaderos de leche de las provincias de Lugo y A Coruña, opina que esas ayudas son, en realidad, "un pequeño trozo del pastel", pero el "problema" de base subsiste.

En la misma línea, el presidente de la Federación Nacional de Cofradías y patrón mayor de la Cofradía de Burela, Basilio Otero, ha realizado una "valoración negativa" de la última propuesta formulada por el Ministerio de Pesca para tratar de aliviar la difícil situación que está atravesando el sector, entre otros motivos por el elevado precio del combustible, que lastra la rentabilidad de las mareas. Después de la reunión con el ministro del ramo, informó de que ahora los patrones mayores realizarán una consulta entre los miembros de sus respectivas cofradías, para evaluar la propuesta y las medidas a adoptar.

Con el resultado de esa consulta en la mano, el sábado se celebrará una asamblea general extraordinaria de la Federación Nacional de Cofradías para tomar decisiones. Una de las posibilidades que está sobre la mesa es organizar una "gran manifestación" para expresar en la calle "su desacuerdo" con estas medidas.

Uno de los aspectos que "más ha molestado" al sector pesquero es que la rebaja en el precio del gasóleo se limite "a los 20 céntimos" anunciados por el Gobierno para toda la población, habida cuenta de que el gasto en combustible determina la viabilidad de la propia actividad pesquera. Tampoco ha gustado la propuesta en relación con las cotizaciones a la Seguridad Social, dijo Otero. "Lejos de exonerarnos -temporalmente- de pagar las cuotas a la Seguridad Social, solo aceptan aplazarlas y con un interés de medio punto. Eso no ha gustado", concluyó.

Los ganaderos creen que las ayudas al lácteo son "un parche"

En cuanto a los productores de leche, recibirán 169 millones de euros en ayudas, hasta 210 euros por animal -en función del número de vacas que tenga la explotación-, pero para este ganadero lucense esa ayuda es "un parche", o lo que es lo mismo "pan para hoy y hambre para mañana". Desde su punto de vista, el principal problema que lastra el futuro del sector "no se arregla" con esas ayudas temporales, cuando "los costes de producción siguen por encima de lo que recibe el ganadero por cada litro de leche" que entrega a la industria.

Según su criterio, el ganadero entra en un círculo que no permite mejorar los resultados económicos de su explotación. "Primero recaudan, con impuestos sobre los hidrocarburos y el Iva. Luego nos lo devuelven en forma de subvenciones, para luego volver a cotizar por las ayudas recibidas".

El comercio gallego avisa de una "fuerte caída" en la facturación

El presidente de la Federación Galega de Comercio, José María Seijas, ha avisado de una "fuerte caída" de la facturación como consecuencia del paro del transporte y de la inflación. Seijas lamenta que, "de un tiempo a esta parte, cuando se puede comenzar a recuperar un poco, aparece alguna novedad que trastoca todos los planes".

Así, el presidente de la Federación Galega de Comercio señala que el paro del transporte les afecta pero, sobre todo, la "inflación". "Todo ese dinero que se paga por la energía o el combustible el consumidor no dispone de el y, por tanto, las facturaciones son menores", ha subrayado. Asimismo, Seijas ha expuesto que "las medidas del Gobierno no son efectivas y no van a ser la gran solución del problema". "Seguimos esperando a que poco a poco se siga recuperando la economía", ha señalado.

Retrasos en obras por el precio del aglomerado

Por su parte, el gerente de la Asociación de Empresarios de la Construcción de Lugo (APEC), Eugenio Corral, reconoce que, en estos momentos, hay empresas que se han visto obligadas a retrasar la ejecución de determinadas obras como consecuencia del elevado precio del aglomerado, muy superior al que tenía este material básico en el momento de la contratación de las mismas. En declaraciones a Efe, precisó que hay empresarios que se han visto obligados "a paralizar determinadas unidades de obra, hasta ver qué sucede", porque en este momento el precio de determinados materiales, como el aglomerado, "es inasumible".

En la actual situación, precisó, "los precios a los que se contrataron esas obras no cubren realmente los costes". Por otra parte, confirmó que, en este momento, todavía "hay algunas obras que están paradas por falta de material", a causa del desabastecimiento que se produjo por el paro en el sector del transporte, aunque también precisó que la situación "está en vías de normalizarse".

"Ya se ven camiones por la carretera, así que esperamos que la situación se vaya normalizando a lo largo de la semana, a la espera de noticias de las plantas de aglomerado y de las cementeras".

Transportistas en paro critican a quienes retoman la actividad

Precisamente, la plataforma convocante de los paros en el transporte de mercancías por carretera ha pedido a camioneros y conductores profesionales "no decaer", y ha avanzado que "ya queda menos" para encontrar una solución. Así, ha criticado a quienes salen "corriendo" y retoman la actividad.

"Los que arrancan bajo presiones van a terminar al final solos, arruinados pero también humillados y sin ningún tipo de dignidad (...) Nosotros seguimos y seguiremos hasta el final, todo lo que sea arrancar sin soluciones es un suicidio económico, supone quedar a la altura del betún", ha alegado su presidente, Manuel Hernández.

En un mensaje publicado este miércoles en redes sociales, el portavoz de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte por Carretera ha insistido en que operar hoy implica "estar peor que si se está parado", y ha advertido de que acabar con la movilización supondría un cierre en falso de esta crisis.

"Nos intentan apagar y hacer invisibles, y el problema no se puede tapar porque no está solucionado (...) De nada serviría volver ahora, enseguida estaríamos parados de nuevo porque no hay posibilidad de desarrollar la actividad" sin perder dinero, ha defendido Hernández.

El representante de la Plataforma ha subrayado que el paro no pretende "hacer daño a nadie", y ha recalcado que no se puede apelar a la responsabilidad de los transportistas cuando el sector no tiene "posibilidades" de trabajar a cambio de un precio superior a los costes. "Hay gente que está demostrando su valía para ganarse el respeto y que no está dispuesta a trabajar para arruinarse (...) Allá cada uno con su conciencia, si se contribuye a arreglar esta situación o a empeorarla. Cada uno se retrata con sus acciones", ha destacado Hernández.

En Galicia se trabaja ya con "bastante normalidad"

La Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías, que convocó el paro en el sector, reconocía este miércoles que, al menos en Galicia, ya se está trabajando "con bastante normalidad". El presidente de la Asociación de Empresas de Transporte Río Miño, Diego Arias, que forma parte de la plataforma, precisó que "muchas empresas ya fueron levantando el paro", los camiones "fueron saliendo" y, en Galicia, "ya se está trabajando con bastante normalidad". Precisó, en todo caso, que esta situación vino precedida por la negociación que realizaron los propios transportistas con las cargadoras y por el hecho de que muchas de ellas aceptaron una subida en el precio del servicio, incluso por encima del 20%.

"Las que fueron aceptando los precios ya tienen servicio. En Galicia ya no debe haber mucho problema, salvo en el caso puntual de alguna empresa", precisó. En todo caso, también aclaró que el final del paro se debe a la voluntad de acuerdo de los propios transportistas y a la postura de las cargadoras. "Seguimos negociando con las cargadoras. Por parte de la Administración, seguimos igual", dijo.

Con respecto a la situación general del sector, dijo que los transportistas no pueden "recuperar todo lo que han perdido", pero ahora van "a intentar trabajar". "Vamos a intentarlo. Tenemos que intentarlo, y seguir negociando lo mejor que se pueda", concluyó.

El Gobierno y las asociaciones de transportistas que forman parte del Comité Nacional del Transporte por Carretera —donde no está presente la plataforma convocante— llegaron a un acuerdo en la madrugada del viernes que implica la concesión de 450 millones de euros en ayudas directas y unos 600 millones destinados a bonificar con 20 céntimos el litro de combustible.

Desde entonces, patronales del sector y el propio Ejecutivo coinciden en apuntar que se ha notado una notable mejora de la circulación de camiones y apuntan a una afectación "marginal" del paro, en contraste con los problemas de suministro generados la semana pasada como consecuencia de la protesta.