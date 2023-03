"Los gallegos de Cuba ayudaron a 223 familias de fallecidos de Lugo"

Aquilino González, autor de la novela Bajo la sombra de una gumía, ofreció en el Círculo de las Artes una conferencia sobre el desastre de Annual. El acto fue organizado por la Subdelegación de Defensa en Lugo, al frente de la que está Juan Fernández Arrojo, dentro de sus actividades para reforzar su relación con la sociedad lucense.

La charla, muy documentada y entretenida, sirvió para recordar una campaña militar que fue trágica y nefasta y a ella asistieron cerca de un centenar de personas.

¿Cuál es el enfoque de esta conferencia?

Volver a traer el tema del desastre de Annual, que todavía no es muy conocido. Se empezó a trabajar a partir de los años 90, tiene un pasado si no oculto, sí al que no se le dio demasiada visibilidad. No en vano es el mayor desastre militar del Ejército español. Se trata de saber por qué estuvimos en Marruecos, saber cómo fue el desastre y cuáles fueron las consecuencias para la historia de España, que fueron bastantes.

¿El Ejército español lo ha terminado de asumir e integrar en su historia, con su carga de ineptitud, corrupción, cobardía..?

Influyeron muchos factores. Era un Ejército un poco especial, donde reinaba la corrupción, muy mal organizado, con un general temerario como Silvestre que fue avanzando sin tener la retaguardia cubierta, una ocupación en la que mandaba el Banco de España...

¿Cuál fue el papel de los lucenses?

Dentro del desastre aunque hay muchas sombras, mucho comportamiento cobarde y erróneo, también hubo luces, mucha gente que dio la cara. Eso es lo que intenté reivindicar en la novela, la historia de un chico de Lugo que supo estar donde debía y proteger a sus compañeros. Tengo una estadística del Centro Gallego de La Habana, que envía para Lugo ayuda económica para los desaparecidos durante el desastre, y mandan ayuda para 223 familias de la provincia de Lugo, de desaparecidos.

Conferencia de Aquilino González organizada por la Subdelegación de Defensa. VICTORIA RODRÍGUEZ

¿Volvió alguien?

Sí, volvieron algunos. Incluso cuando empezó lo que llamaron la reconquista mucha gente se movilizó y el regimiento de Lugo tuvo que ir dos veces a África. De hecho, hay gente de Lugo que muere casi en el último momento de la guerra; hay un capitán de la Legión en el famoso desembarco de Alucemas.

¿Sería posible que se repitiese algo así?

El otro día me comentaba un mando del Ejército que en Afganistán se vivió una situación similar, que tendían a desperdigar a gente por los puestos por las alturas y que se preguntaban: "Y si nos cogen a contrapié, cómo corremos?".