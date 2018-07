Galiza Nova colga unha bandeira independentista na ponte romana de Lugo

Galiza Nova, a organización xuvenil do BNG, comezou os actos para celebrar o Día da Patria o 25 de xullo. Os membros do colectivo en Lugo despregaron unha gran bandeira independentista galega desde a ponte romana.

Nos vindeiros días, Galiza Nova continuará as súas accións. Este martes, sen ir más lonxe, colocará un mosaico na honra a Castelao na rúa Bispo Aguirre ás 18.00 horas.

O mércores, 18 de xullo, organizan un roteiro pola cidade de Lugo cun pelotón ciclista para convidar a todas as persoas a participar nos actos do 25 de xullo en Santiago de Compostela. O xoves, o voceiro municipal do BNG, Rubén Arroxo, percorrerá Lugo para sinalar aqueles lugares nos que persoeiros e organizacións relacionadas co nacionalismo tiveron presenza na ciade de Lugo. Os actos pecharanse o venres 20 de xullo cunha Foliada pola Patria que se celebrará na Praza do Campo.