Galileo D'Agostino, juez italiano en Lugo: "En mi país tenemos problemas similares"

Galileo D'Agostino estuvo haciendo marcha nórdica este jueves por la tarde. Es un deporte que requiere un esfuerzo continuado, como ser juez. Visita la ciudad en un intercambio de la Red Europea de Formación Judicial con el magistrado del TXSJ José Antonio Varela Agrelo como anfitrión.

¿Qué le aporta su estancia?

Sirve para conocer cómo funciona otro sistema judicial. Te das cuenta de que compartimos los mismos problemas: el número excesivo de casos, la dificultad de gestionar las cosas, la falta de jueces y de personal administrativo...

¿Por qué?

No se pide el sitio, se pide el país. Es decir, yo pedí España.

¿Cuál va a ser su actividad?

Visitar juzgados, hablar con compañeros jueces y con fiscales, y enterarme un poco de cómo funciona la Justicia española.

¿Había algún aspecto que le interesase?

Mi campo es el penal. Lo que me interesaba eran las condiciones y la forma de trabajar de mis homólogos en segunda instancia de lo Penal. Pero claro, el interés es también por los juicios en general, así que vimos también juicios de primera instancia y de instrucción. Conocía bastante bien el sistema por mis conocimientos de hace 10 años, cuando fui magistrado de enlace con España entre 2007 y 2012.

Gestionaba las relaciones entre juzgados italianos y españoles.

Mis relaciones eran con la Audiencia Nacional, que lleva el tema internacional. El tema de las investigaciones era el crimen organizado. Tuve menos contacto con los juzgados normales. Era búsqueda de fugitivos y de blanqueo de dinero. En Italia se les seguía la pista desde los años 80, en España faltaba coordinación.

¿La Mafia no estaba asentada en España?

No lo sé, quizás lo estaba. Hubo un grupo de la Camorra que peleó contra otro y se estableció en Cataluña. Entonces empezó una búsqueda por parte de la Fiscalía de Nápoles de toda esta gente, que se sentía muy segura. En muchos casos funcionó. Los temas fuertes de los años 2000 eran la cocaína que venía de Suramérica, y el blanqueo. Se disfrutaban de las ventajas de la Unión Europea, de tener posibilidad de pasar con dinero o con drogas sin fronteras.

España no tuvo magistrado de enlace con Italia desde 2020 hasta este enero. ¿Es imprescindible?

Conseguimos resultados que sin la presencia del magistrado de enlace no se iban a conseguir. En Italia se eliminaron todos para ahorrar, pero es que eran cuatro. No era un gasto enorme.

Esa figura es reciente, de 1996.

En Italia empezó porque Francia puso un magistrado de enlace y hubo reciprocidad.

Sigamos hablando de Italia. ¿El nuevo gobierno de Giorgia Meloni ha reformado la Justicia?

Las reformas que se están aplicando ahora no son de Meloni, son anteriores. Fueron impuestas por la Unión Europea para que haya juicios más rápidos.

La Justicia italiana tiene fama de lenta.

Vamos atrasados sobre todo en lo Civil y algo también en lo Penal. Seguimos teniendo muchísimas sentencias por dilación de juicio.

¿Falta personal o es más garantista el sistema?

Las dos cosas. Ahora se está haciendo una oposición cada año de la que salen unos 400 jueces, pero eso casi cubre las jubilaciones. Además, el sistema no funciona bien. No hay límite de recursos, por lo que cualquier caso puede llegar al Supremo. La parte positiva es que si recurres tu caso lo revisan nueve jueces en tres instancias, pero eso tiene un coste en tiempo y en dinero, y la Justicia puede ser instrumentalizada con recursos que no tienen razón de ser. Puede darse el caso de que un condenado acepte la conformidad y cumpla su condena, y otro recurra durante años con la esperanza de que su caso sea olvidado.