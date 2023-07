Galiend, un proxecto que pode voar moi alto

Galiend é o nome da proposta que os alumnos do ciclo superior de Mantemento Aeromecánico de Avións con Motor de Turbina do CIFP As Mercedes presentaron ao Lanzadeiras deste ano.

O proxecto consiste en "detectar fisuras que non se ven a primeira ollada nin cunha lupa de ata dez aumentos" para así "comprobar se os compoñentes son aptos para o voo", segundo explica o profesor Luis Abelleira.

Ademais de obter financiamento para desenvolver este proxecto, os alumnos que participan recibirán formación a cargo dunha empresa que presta os seus servizos a compañías de aviación comercial como Iberia ou Air Europa.

"Recibirán formación sobre correntes inducidas e ultrasóns e sobre ensaios non destrutivos que permiten ver corrosións e gretas internas", explica Abelleira.