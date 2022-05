El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha abogado este martes por cambiar el criterio de corte usado en el proceso de asignación de puestos MIR —médicos internos residentes— para "no dejar plazas sin cubrir", como ha ocurrido en la última convocatoria. En la provincia de Lugo nueve de las 25 plazas que se ofertaban para formación de médicos de familia han quedado vacantes.

La Sección Médicos Jóvenes y Promoción de Empleo del Consejo General de Médicos (CGCOM) ha expresado su preocupación por el gran número de plazas desiertas que han quedado vacantes en la última convocatoria MIR, entre las que no se han cubierto un 8,5% de las correspondientes a medicina de familia.

Este año se han ofertado en toda España 8.188 plazas MIR y han quedado vacantes 217 (más una plaza que requiere conformidad previa), lo que supone un 2,66% de las plazas ofertadas. La mayoría, de medicina de familia y comunitaria.

Preguntado por esta cuestión, el conselleiro ha dicho en rueda de prensa que ni Galicia ni el resto de comunidades pueden permitirse que queden plazas sin cubrir y ha afirmado que en algunas autonomías la situación de falta de facultativos es "gravísima".

Para García Comesaña, el examen MIR no es tanto un examen sobre Medicina, "que también", como un sistema de ordenar las plazas de los futuros profesionales que se van a formar. "La nota no debe dejar fuera a nadie. Entendemos que las personas pueden escoger plaza y que el MIR no debe ser una cuestión de aprobar o suspender", ha resumido el conselleiro, que ha mostrado su confianza en que el ministerio resuelva esta situación y ha recordado que Galicia ya pidió 64 plazas adicionales para formar a más MIR que no le han sido concedidas.