La Galicia más natural se expone en Lugo

El 35 por ciento del territorio gallego está protegido por una Reserva de la Biosfera y Galicia es la comunidad con más espacios reconocidos por la Unesco. Son dos de los aspectos que destacó la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez Mejuto, al inaugurar en la Praza de Santa María una muestra centrada en la singularidad de esos territorios gallegos, con unos valores naturales, paisajísticos, patrimoniales o culturales singulares, remarcó.

La muestra, que rotará por las ciudades gallegas, se abrió en Lugo porque la provincia es la que tiene más territorio reconocido por la Unesco, tras la reciente declaración de la Ribeira Sacra.

En la presentación de la muestra, Vázquez destacó la importancia del patrimonio natural protegido, pero también su potencial económico y turístico y, en ese contexto, anunció que la Xunta destinará 6,4 millones para impulsar en 2022 actuaciones de puesta en valor de las siete reservas gallegas.

La mitad de los fondos, 3,2 millones irán a ayudas a los 86 concellos que abarcan las reservas y 1,85 millones serán para los gestores de las reservas As Mariñas Coruñesas y Terras do Mandeo, Terras do Miño, Os Ancares y Montes de Navia, Cervantes y Becerreá y el Área de Allariz. Otros 1,3 millones irán para actuaciones en las reservas que gestiona directamente la Xunta: Río Eo, Oscos y Terras de Burón, reserva transfronteriza del Gerês-Xurés, y Ribeira Sacra y Serras do Oribio y Courel.

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, defendió en la inauguración la riqueza del patrimonio de las Reservas de la Biosfera, un reconocimiento de la Unesco que también incluye a la capital y que aporta también oportunidades económicas y turísticas, dijo.

La protección del territorio y la divulgación de los valores de esos espacios con un valor natural singular es también una oportunidad para crear conciencia sobre el valor del patrimonio natural, dijo.

El potencial económico, más allá del valor intrínseco de la protección de los recursos naturales, fue igualmente subrayado por Carlos Vales, director del Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, órgano implicado en la gestión de las reservas, que subrayó que se trata de espacios que custodian una naturaleza privilegiada, pero también los recursos para una producción de calidad.

Reseñó, a la par, que esos territorios protegidos han sido el eje de iniciativas valiosas que han obtenido reconocimiento internacional.

La exposición que arrancó este miércoles en Lugo se ha montado al poco del reconocimiento de la Ribeira Sacra por la Unesco y cuando se cumplen cincuenta años de la creación del programa de protección de la Unesco, recordó la conselleira Ángeles Vázquez.

La muestra, estructurada en varios paneles que abordan aspectos como cultura, paisajes, flora y fauna, patrimonio o gastronomía se podrá ver en Lugo hasta el próximo día 6.