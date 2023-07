Lugo, capital del automóvil en Youtube

Quizás el término youtuber haya adquirido un significado banal, casi peyorativo, como el de streamer o instagramer. Pero Santiago Martínez es todo lo contrario: un pozo de sabiduría automovilística que ha decidido compartir con el público a través de unos vídeos que logran el dificilísimo equilibrio entre rigor y entretenimiento. Y es, ante todo, tal y como atestiguan las alabanzas que recibe desde toda España e incluso allende los mares, uno de los mayores expertos de la automoción no solo de España, sino también del planeta. Y es gallego, concretamente de Lugo.

Hablemos claro: sus vídeos no son para todo el mundo. Tratan de coches pero tampoco sobre todos los coches: no hay lugar para SUVs, pantallitas o baterías de litio. Nada de electrodomésticos con ruedas. Lo suyo es la vieja escuela: gasolina, agujas analógicas y cambios manuales. Desde nombres y siglas míticas que empujan a uno contra el asiento solo con nombrarlas, como Williams, Cosworth, VTS o GSi, a apacibles berlinas como el Peugeot 405 o el Citroën CX cuyo retrato acompaña estas líneas junto a su propietario: el propio Santi.

Quien reconozca estos modelos tiene en Documentos del Motor, el canal de este gallego, caviar para sus sentidos, con vídeos que van de los 15 minutos a la media hora y que a buen seguro se le quedarán cortos. Eso sí, que sean amenos y perfectamente digeribles incluso para los profanos del automovilismo no les resta un ápice de rigor. Y es que Santi es una enciclopedia andante del motor que, por si fuera poco, se nutre además de una de las colecciones de revistas de coches más completas de España, la que heredó de otro maestro de la automoción, también lucense: el recordado Ramón Roca, fallecido hace año y medio y cuya memoria reivindica Santi en esta charla.

Cada uno de los vídeos de Documentos del Motor está elaborado, pues, "desde el máximo rigor". Nada de anécdotas y batallitas de coches, como otros youtubers del gremio. Lo de Santi no es barra de bar, sino historia del automóvil. El porqué del coche y de su diseño, el abanico de modelos y motorizaciones y cómo transcurrió su vida comercial, entre otros aspectos, se maridan con una prueba en carretera del coche en la que el espectador puede deleitarse con un excelso trabajo de cámara: el vehículo, es retratado desde todos los ángulos e incluso desde el aire, mediante drones.

Paisajes gallegos

En sus cortometrajes la estrella es el coche, pero el entorno es también coprotagonista. Y este lleva el nombre de Galicia, donde están filmadas la inmensa mayoría de las escenas. "Normalmente grabo en carreteras secundarias de Lugo y a veces también en O Corgo". Y es que "teniendo la suerte de tener un entorno como este a tiro de piedra de la ciudad, hay que aprovecharlo".

Y esto resulta un valor añadido para sus vídeos que, además, suman un factor que no hay que pasar por alto: son un excelente arma de promoción para la comunidad. A Santi nadie le paga por publicitar Galicia, pero abundan los comentarios que preguntan por la ubicación de los bellos parajes que muestra. "Es Lugo", responde él, antes de dar las gracias por el comentario.

Las interacciones con los seguidores es otro aspecto muy mimado en el canal. No en vano, la sensación de comunidad está muy presente entre sus más de 65.000 suscriptores, al tratarse de un tema de nicho como los coches clásicos –aunque en Galicia cuentan con numerosos seguidores– son frecuentes los apuntes y correcciones de un suscriptor a otro, no en pocas ocasiones con las matizaciones introducidas por Santi, a quien por la autoridad que representa en este mundillo dan las gracias.

El proceso de grabación

Con todo, también el lucense les da agradecimientos a ellos, a sabiendas de que muchos de ellos son también verdaderos forofos del motor. De hecho, son algunos de estos suscriptores los que proponen sus propios coches a Santi para grabar. Encantados de ver sus máquinas retratadas para la posteridad en Documentos del Motor, se trata de una relación en la que todos salen ganando: ellos y el canal.

En este caso, eso sí, es la montaña la que va a Mahoma: "Ha venido gente de muchos sitios: Valencia, Madrid, País Vasco, Extremadura... O vienen ellos o no se graba el coche, es la condición que pongo. Algunas veces he grabado fuera y no me convenció el resultado: la carretera que me decían que no tenía tráfico, resulta que al final grabas y se ven muchos coches, por poner un ejemplo". Y otro plus de este intercambio favorable para todos es el poso de amistad que se crea. "Algunos han venido con sus familias, aprovechan para visitar Galicia y quedan encantados. Y acabamos siendo amigos".

¿Se vive de YouTube?

Siguiendo con las ventajas de tener un público segmentado, es que es a la vez es muy fiel. Y esto, unido a que saben apreciar la calidad del trabajo, se traduce en las numerosas donaciones con las que contribuyen al canal, de gran ayuda para Santi en una época, la actual, en que Youtube ha dejado de ser rentable, provocando un éxodo a Twitch personificado desde hace meses en los youtubers más jóvenes.

"Ahora, con 250 vídeos, gano lo mismo que al principio con 30, debido a que YouTube ha reducido drásticamente la monetización en los últimos años". De esta afirmación surge una pregunta inevitable: "¿Vive Santi de Youtube?" "No", responde él sincero. Esta circunstancia pone negro sobre blanco la realidad de YouTube, una red que a día de hoy solo da de comer a muy pocos, poquísimos, creadores de contenidos. Y la mayoría dedicados al mundo del gaming. Un hecho que, si cabe, añade más valor a la heroicidad de alguien como Santi, que lucha por compartir su gran pasión que, aunque no le dé de comer, endulza los paladares de un buen puñado de nostálgicos automovilísticos.

Más de 12 millones de visualizaciones

Los vídeos de Santi superan los doce millones de visualizaciones. Para tomar conciencia de tal cifra de visitas, es lo correspondiente a que cada gallego haya visto cinco vídeos de Documentos del Motor.



Un hito que, de nuevo, no es infrecuente en canales más genéricos, como los de gaming, de belleza o videorreacciones, pero pocas veces alcanzada en el caso de un canal tan especializado como el de este lucense. Éxito en Suramérica Este volumen de visualizaciones se explica porque a Santi lo siguen desde todos los rincones de España, pero también desde "Argentina, Chile o Perú", indica Santi, cuyo canal despertó el interés de Iker Jiménez. "Es un gran fan de los coches clásicos y me felicitó", cuenta orgulloso.