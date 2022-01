"Galicia Baleira no se presenta, pero un sondeo da un diputado en Lugo"

LA REVUELTA SOCIAL en Lugo es a las revueltas sociales lo que Jesús Vázquez es al Cojo Manteca. Durante casi treinta años, Vázquez ha sido imagen de la mayor parte de las reivindicaciones vecinales en la ciudad y la provincia, a las que ha impregnado de su propio carácter: persistente, dialogante, acomodaticio... y un pelín macarra cuando ha sido necesario. Sobre todo, pragmático. Pero hay cosas que te hacen dar un giro en la vida, y más cuando coinciden tres en un corto periodo: la enfermedad, un nieto y la jubilación. Dice que ahora solo desea dos cosas: conseguir algún buen viaje del Imserso y que su nieto no se vea obligado a marcharse de Lugo por falta de oportunidades. Él sí se va, o eso parece.

Ahora que ya está usted jubilado, ¿piensa jubilarse de todo o quizás está pensando en añadir una asociación de jubilados a su listado?

No. De hecho, ya anuncio que no me pienso volver a presentar dentro de dos años a la presidencia de la federación vecinal, que es la matriz de todo lo demás: Galicia Baleira, Lugo Non Perdas o Tren, la Plataforma de Defensa del Hula... No me voy a presentar, o al menos es la decisión que tengo tomada en estos momentos. Aunque solo sea por la edad, no vivo los problemas de los jóvenes, no comprendo algunas cosas, no tengo esa frescura... Hay un momento en el que hay retirarse. Me quedaré, que parece lógico, en la Asociación de Veciños da Milagrosa, porque soy vecino de siempre.

De entrada, aún le quedan dos años. Su última iniciativa ha sido Galicia Baleira, en unión con la federación vecinal de Ourense. Todavía la preside. ¿También lo dejará, justo en el momento en que estos movimientos toman altura?

Somos Lugo y Ourense porque creemos que tenemos una problemática específica que no tienen Pontevedra y A Coruña. Y la presido porque llegamos a un acuerdo con Limiar para que los dos primeros años la presidiéramos nosotros y los dos siguientes, ellos. Tenemos hasta mediados de año para estar al frente.

Su última iniciativa ha sido una carta de reivindicaciones a todos los gobiernos, que es una recopilación de las peticiones históricas de la España Vaciada. ¿No es un poco una carta a los Reyes Magos?

Sí, pero los Magos son el presidente del Gobierno y de la Xunta.

¿Por qué piensa que estos movimientos sociales van a conseguir ahora sus reivindicaciones sin obtener representación política?

Nosotros estamos en la España Vaciada, somos el colectivo número cien de un movimiento que inició Teruel Existe al dar el paso de saltar a la política, después de veintidós años aburridos de que no les hicieran caso. Y es lo que ahora se quiere hacer, tener la capacidad de negociar como el PNV o los catalanes, que siempre sacaban la tajada. Galicia nunca pintó mucho, no tuvo un partido nacionalista fuerte. Yo milité en Coalición Galega, que era un proyecto que pretendía ser el PNV de Galicia, y sacamos once diputados, pero el PP y el PSOE fagocitaron ese proyecto y Galicia nunca tuvo esa posibilidad de sacar tajada.

Usted es el ejemplo: también pasó a militar en el PP. ¿Hay ese riesgo ahora con estos movimientos?

Fue un caso triste, porque si el proyecto se hubiera consolidado hubiera sido muy importante para Galicia. Ahora surge este movimiento que dice: si no nos hacen caso los gobiernos y nosotros tenemos una entidad propia, vamos a conseguir nuestros parlamentarios para negociar.

Pero eso solo se logra presentándose a unas elecciones. ¿Galicia Baleira tiene la intención de convertirse en un movimiento político?

Yo creo que en un futuro más temprano que lejano, va a haber diez o doce diputados de la España Vaciada. Hay que ver qué pasa también en las elecciones de Castilla- León, que hay cinco de estas candidaturas. Pero ahora hay dos grandes tendencias en España Vaciada: los que quieren saltar la política y los que piensan que así se desvirtúa el movimiento. En nuestro caso, la experiencia nos demuestra que hemos sido capaces de conseguir muchas cosas sin necesidad de presentarnos a las elecciones, aunque solo fuéramos un mero instrumento de los ciudadanos: la hemodinámica, la radioterapia, estamos con la unidad de delitos, el parking del Hula, la Ronda Este, la autoridad portuaria...

Muchas de esas cosas siguen sin ser una realidad. En cualquier caso, ¿considera que todo eso es mérito de la federación vecinal?

Es fruto del político que toma esas decisiones, pero son propuestas en las que llevamos trabajando años. Nosotros no tomamos decisiones, presionamos para que se tomen y nos sentimos partícipes cuando algo se lleva a cabo.

Sea como sea, ustedes entienden que hacen mejor trabajo así que saltando a la política. Consideramos que ahora no debemos dar el paso a la política.

No descartamos nada, pero hoy tenemos unas relaciones muy aceptables con distintos políticos de muy distinto signo con los que somos interlocutores en muchos temas. Si dejamos de serlo, los órganos de decisión de Galicia Baleira podrían tomar otra decisión. El otro día me llamaron del periódico de Pedro J. Ramírez y me dijeron que en el sondeo que ellos habían hecho les daban quince provincias donde el movimiento podía sacar un diputado, y que una de ellas era Lugo. A pesar de eso, creemos que nuestro camino es el de la reivindicación, el de la presión

¿Podrían convertir en votos los socios de sus federaciones?

Nosotros ahora tenemos unos 10 o 12.000 socios en la provincia. Pero creo que no se pueden convertir en votos, porque hay una pluralidad muy grande. No sería traducible.

De decidir dar ese paso en un futuro, ¿quién debería lideralo? Autodescartado usted, ¿de la directiva de la Federación Vecinal podría salir un candidato creíble?

Hay personas muy válidas en las federaciones de Lugo y Ourense que podrían ir en una lista, pero sería bueno que entrara gente joven que pudiera representar esos intereses en una opción que detraería votos del PP, de PSOE y del BNG, porque esto es una opción transversal.