Galicia Baleira deja la puerta abierta a concurrir a las próximas generales

Galicia Baleira -integrada por las federaciones de asociaciones de vecinos de Lugo y Ourense- no se cierra a la posibilidad de presentarse a las próximas elecciones generales, siguiendo el ejemplo de España Vaciada, plataforma que reúne a 160 asociaciones de 30 provincias (incluida la propia Galicia Baleira) que ya anunció su intención de hacerlo.

Jesús Vázquez, presidente de la federación vecinal de Lugo y hasta mediados del año que viene también de Galicia Baleira, asegura que, por ahora, no existen planes en ese sentido, que el colectivo opta por otras vías para lograr sus objetivos, como las reclamaciones públicas de sus demandas, intentando hacer presión para conseguirlas. "En estos momentos, no; pero tampoco lo descartamos en el futuro", explica.

Vázquez no niega la evidencia de que lo que hacen es política. "Es cierto, política la hacemos todos, pero una cosa es política y otro partidismo", indica. El caso es que Galicia Baleira no se suma por ahora a la coordinadora de España Vaciada que presentará listas en decenas de provincias españolas, que sienten que unos y otros partidos siempre acaban olvidando sus necesidades y prestándoles atención únicamente en campaña.

Uno de los principales activos de España Vaciada es Teruel Existe, un veteranísimo movimiento social, con el que Galicia Baleira tenía intención de reunirse este año o el pasado. No pudo ser a causa de la pandemia, como tampoco con Soria Ya, aunque Vázquez está convencido de que hubieran sido encuentros muy fructíferos.

Admite que siente «una sana envidia» al ver cómo el apoyo a los presupuestos permitió al diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, le permitió asegurarse la recepción de unos cinco millones de euros para su provincia. Pero también destaca las diferencias; en primer lugar la experiencia. "Teruel Existe lleva 20 años de actividad y nosotros, dos; estamos en puntos distintos", dice.

logros. También el hecho de que el colectivo turolense entiende que ha sido preciso meterse en política después de dos décadas de ser ignorados. "No se puede decir que nosotros no hayamos conseguido nada, hemos conseguido cosas... la Hemodinámica 24 horas , algunas inversiones para el tren... Nos faltan otras, como la cobertura de móvil e internet de la provincia o más inversiones en el tren, pero alguna hemos conseguido", apunta Vázquez.

Finalmente, apunta que hay una última razón por la cual no resulta conveniente anunciar la concurrencia a las elecciones justo ahora: la renovación dentro la federación vecinal de Lugo. "El tiempo pasa y de cara a dentro de uno o dos años puede que abordemos la renovación", explica.

Galicia Baleira no asistió a la celebración de la tercera asamblea general de España Vaciada en Priego (Cuenca). En esa reunión se acordó el salto a la política, pero la gallega no es la única asociación que no dará ese paso. Otros colectivos también han renunciado por el momento a pasarse a la política y seguirán centrados en el asociacionismo, intentando hacer oír sus reclamaciones en otros foros.