Galicia alcanzará los 30 grados hasta el domingo... cuando vuelve la lluvia

Tras una entrada en el mes de mayo marcada por la inestabilidad, la irrupción de una masa de aire cálido reconciliará a Galicia con el buen tiempo. Los valores, que se mantendrán próximos a los 30 grados en el conjunto de la comunidad, proseguirán hasta el domingo.

"As altas presións van dominar o panorama meteorolóxico durante os próximos días en Galicia. A entrada dun anticiclón deixará temperaturas algo máis altas ao que estabamos acostumados, despois dun comezo do mes de maio pasado por auga e con valores por debaixo do normal para esta época do ano", explica Joel Cid de Meteogalicia.

Con todo, lo peor de este episodio de calor se espera para la jornada de este jueves, durante la que se prevé que los termómetros lucenses alcancen los 27 grados. La comarca de A Mariña mantendrá valores próximos a los 21 grados, mientras que los de A Montaña se elevarán hasta los 23.

Como viene siendo habitual, la provincia de Ourense y el sur de la de Lugo se volverán a transformar en la 'sartén gallega': la primera llegará a superar los 30 grados y la zona de la Ribeira Sacra le seguirá muy cerca, quedándose justo por debajo con temperaturas en torno a los 29 grados.

El buen tiempo se mantendrá durante este viernes y a lo largo de la jornada del sábado, aunque "con ceos nubrados" que mitigarán el ascenso meteórico de los termómetros. "A partir do mediodía do sábado pódense esperar chuvascos localmente tormentosos, con maior probabilidade no leste de Lugo e Ourense", apunta Cid.

Sin embargo, a partir de este mismo domingo, la comunidad tendrá que cambiar en cuestión de horas el abanico por el paraguas. La entrada de una Dana dejará progresivamente a Galicia bajo la influencia de las bajas presiones que traerán "un lixeiro descenso" de las temperaturas. Los modelos indican, además, "unha alta probabilidade de choiva, polo menos, hasta o mércores ou xoves da vindeira semana", explican deste Meteogalicia.

España adelanta el verano

Las temperaturas subirán progresivamente en todo el país a lo largo de la semana y alcanzarán valores diurnos entre 5 a 10 grados por encima de los normales para la época del año, especialmente mañana y el sábado, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo. Así, ciudades como Zaragoza, Badajoz, Toledo, Sevilla y Córdoba alcanzarán o superarán los 32° el sábado.

🌡️⬆️ Las temperaturas suben durante los próximos días: se superarán los 30, e incluso los 32 ºC, en zonas del sur y del centro de la Península. También en áreas del nordeste y en Canarias.



Es posible que entre el domingo y el lunes se inicie una bajada de las temperaturas. pic.twitter.com/nE6X0dJst5 — AEMET (@AEMET_Esp) May 7, 2024

De cara a la próxima semana, las temperaturas bajarán, aunque todavía en el sur el ambiente será cálido. Así, el lunes podrían superarse de nuevo los 30 o 32 grados en zonas del sur peninsular mientras que en puntos del Alto Ebro y el Cantábrico los termómetros quedarían por debajo de los 20 o 22 de máxima.