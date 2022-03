Durante años, quienes caminaban o corrían por el sendero del Rato se quejaban del paso continuo de ciclistas, no solo por tratarse de un paso estrecho en muchas zonas sino porque algunos circulaban a velocidades peligrosas. La Diputación y el Concello construyeron un carril bici y, año y medio después, son los ciclistas quienes se quejan de que su terreno es invadido por peatones. A veces por familias enteras, con carritos u otros vehículos infantiles, que ocupan todo el ancho.

La experiencia demuestra que, ni en las mejores condiciones, con espacio para todos y en momentos de ocio y deporte, donde lo habitual es que no haya prisas sino que sean lugares para el disfrute, los ciudadanos están mentalizados para convivir con la bicicleta.

Y no parece que sea un problema de Lugo. En Londres, pionera hace años en limitar el uso del coche, fallecen al año varias decenas de ciclistas por atropellos. En Barcelona, urbe que ocupa un buen puesto en el índice Copenhaguenize, que establece cuáles son las mejores ciudades del mundo para pedalear, el Concello tuvo que prohibir la circulación de las bicicletas por las aceras durante el día (con algunas excepciones) y en algunas poblaciones se acabó por eliminar el carril-bici, como en el paseo marítimo de Castelldefels. Sevilla pasó de una intensa política de promoción de la bici, que incluyó la construcción de kilómetros de carriles específicos, a multar por su uso inadecuado.

Cuando se trata de carriles urbanos, la dificultad suele estar en que se construyen sobre ciudades ya hechas, lo que condiciona todo. O se quita espacio a la calzada y al aparcamiento, que es lo que sucede en parte del trayecto del carril bici que se está acabando ahora en Lugo y es lo lógico cuando se quiere desincentivar el uso del coche, o se ocupan espacios peatonales.

Tan difícil resulta compatibilizar usos en las ciudades que entre el propio colectivo ciclista las opiniones están divididas. Hay usuarios que creen que el carril es una fórmula trasnochada y apuestan por simplemente calmar el tráfico y mejorar la señalización para que las bicis compartan espacio con los coches y con los peatones. En el caso del nuevo carril de Lugo, aproximadamente la mitad del trazado es segregado y la otra mitad, compartido.

Hay que esperar a ver cómo resulta el carril lucense, pero la realidad es que, algunas de las ciudades que en las últimas décadas más hicieron por promocionar el uso de la bicicleta, tienen serios problemas de convivencia con los peatones y los vehículos a motor.

El primer carril bici de Lugo fue el de la Avenida de Fingoi, muy poco usado porque no conecta zonas y porque, además, se trata de una zona de la ciudad con poco tránsito a pie. AEP

La Avenida de Ramón Ferreiro también llegó a tener un espacio para las bicis, pintado, y sin separación de los vehículos. Acabó eliminándose por la falta de uso y el dominio de los coches. AEP

Los patinetes eléctricos constituyen ya un elemento de movilidad más extendido que las bicicletas. Su uso es controvertido por la velocidad y porque no pueden ir sobre la aceras. SENANDE

Fallos en A Coruña y Menorca

El peculiar carril bici del aeropuerto de Menorca fue noticia recientemente porque Aena ha asumido que debe "subsanarlo". Es un trazado serpeante, para esquivar las farolas del alumbrado público, lo que ha dado lugar a todo tipo de burlas de los ciudadanos en las redes sociales.



Carriles no conectados

Tampoco el carril bici, o más bien los carriles bici, de A Coruña salen bien parados en el reciente informe de la Ocu (Organización de Consumidores y Usuarios). De las 14 ciudades españolas estudiadas —la única gallega— A Coruña quedó en las peores posiciones. Algunos de los aspectos que critica la asociación de ciclistas de la ciudad es que son carriles que no están conectados, en algunas zonas no tienen elementos de separación de los coches y en algunos puntos el carril ocupa la acera.



Hándicap

El nuevo carril de Lugo, que costará 1,2 millones, conecta el noroeste de la ciudad con el río, pero no los trayectos más habituales de los lucenses.