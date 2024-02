Gacio carga contra De Lara tras archivarse su causa en la Pokemon

El exalcalde de Boqueixón Adolfo Gacio cargó contra la jueza Pilar de Lara después de que se sobreseyera su causa incluida en la operación Pokemon, de la que ella era la instructora.

Con respecto a su periplo judicial, en el que fue acusado de tráfico de influencias y prevaricación, el exregidor del PP aseguró en declaraciones a El Correo Gallego que se trató de "once anos nos que esa xuíza non moveu un papel, nin ordenou ningunha dilixencia, a pesar de chamar a ducias de testemuñas".

A su juicio, De Lara "nunca debeu acceder á carreira xudicial pola súa falta de parcialidade" y considera, según dijo a ese mismo medio, que cualquier funcionario "estaría inhabilitado de por vida de facer o que fixo esta xuíza".

El exregidor asegura que no entiende cómo la Administración de Justicia puede haber tardado once años en resolver una causa como la suya que "supón, de facto, a morte civil do encausado durante máis dunha década. A xustiza ou é inmediata ou non é xustiza".

El sobreseimiento de su causa, que llegó este mismo mes, supuso para Gacio "un alivio e, ao mesmo tempo, unha indignación". Asegura que su intención siempre fue la de ser juzgado por "un tribunal imparcial por estes presuntos delitos que nunca cometín, para aclarar estes temas sobre onde a xuíza de instrucción, Pilar de Lara, nunca se pronunciou", añadió.

Agradeció a sus hijos, amigos y vecinos, su apoyo.