"El futuro del transporte público es intermodal y también sostenible"

El futuro del transporte público es intermodal y sostenible. Y el sistema más económico y también más ecológico y seguro seguirá siendo el autobús, para el que llegarán evoluciones tecnológicas de gran importancia relacionadas con la movilidad inteligente.

Así lo pronosticó este viernes uno de los empresarios punteros del sector, el lucense, Raúl López, presidente de Monbus e invitado especial al Foro Empresa de Pontevedra.

Presentado por Antonio de Cora, consejero ejecutivo de Diario de Pontevedra, López desgranó ante medio centenar de empresarios y profesionales la actualidad de un sector asediado en el último año por el parón de la pandemia y atenazado ahora por la subida de los combustibles o los anuncios de nuevos peajes para las autovías.

A sus 71 años, el líder de la mayor firma de transporte gallega y una de las punteras en España, que aspira a facturar 200 millones de euros en 2022 y a consolidar una plantilla de 2.000 empleados, repasó su trayectoria personal y profesional, además de revelar su fórmula del éxito: "En mi sector se trabaja 24 horas al día y 365 días al año". "No sé hacerlo de otra manera -dijo-, soy feliz así y ya les adelanto que no me voy a retirar".

El presidente de Monbus habló de la próxima llegada del AVE a Galicia y situó al autocar como un "servicio complementario que podría verse altamente beneficiado". De hecho, adelantó que ya se ha dirigido a la Xunta para solicitar un servicio de autobuses entre Lugo y Ourense pensado solo para los pasajeros de este tren rápido.

Tampoco eludió hablar sobre la propuesta del Gobierno para cobrar una tasa por el uso de las carreteras. "Estos peajes podrían fomentar la utilización del transporte público en detrimento del particular -precisó-, pero solo ocurrirá esto si fiscalmente no se castiga a las empresas".

Aclaró que en muchos países de Europa los peajes para el transporte público "están bonificados", mientras que en España, según expresó, "a veces a los autobuses se les castiga más que a los particulares".

En su ponencia, titulada Pasado, presente y futuro del transporte en Galicia, López rememoró el inicio de su compañía, a comienzos de la Guerra Civil, con una camioneta que hacía traslados a ferias y mercados.

De ahí llegó hasta la que denominó "profunda reordenación de la red" que, en su opinión, ha supuesto la implantación del actual Plan de Transporte de Galicia.

Entre los hitos de su historia resaltó las compras de Empresa Monforte, Transportes La Unión, Castromil o La Hispano Igualadina, así como la asunción de las redes urbanas de las ciudades de Lugo o Santiago.

Plan de Galicia. Sobre el Plan de Transporte de Galicia, destacó el esfuerzo y trabajo del equipo de profesionales de su compañía para hacerse con la adjudicación de importantes corredores estratégicos en la comunidad.

El plan, según apuntó, permitió el establecimiento de nuevas líneas y un aumento de servicios, la integración de distintos modelos de transporte (compartido, VTC, taxis...), la aparición del transporte a demanda en el área rural "y una muy importante reformulación del mapa tarifario que están agradeciendo los usuarios".

En relación al transporte a demanda, Raúl López expresó su apoyo en las áreas con poca población porque "resuelve un problema de costes que el transporte público afronta cada vez con mayor dificultad".

El empresario lucense se extendió al describir el esfuerzo que el sector tuvo que realizar durante la pandemia del covid-19, cuando evidenció con más fuerza que nunca su condición de elemento esencial en la sociedad de hoy.

Recordó el papel del autobús para facilitar el acceso a sus puestos de muchos trabajadores sanitarios y de otros servicios esenciales, y lo situó como "una pieza clave" en la nueva normalidad y para la recuperación económica.

"Fue un año terrible del que, afortunadamente, ya nos estamos recuperando, más rápidamete en las ciudades grandes y con menor ritmo en las pequeñas", subrayó.

Defendió en este sentido que la Administración apoye "con más intensidad" al transporte público "porque conecta y vertebra". Además, reclamó una campaña de promoción que destaque al autobús como un medio "seguro y rentable".

Mirando hacia el futuro, aludió a la intermodalidad y habló de la necesidad de una "red sincronizada" de todo tipo de transporte. También apostó por convertir al autobús "en el icono de la movilidad sostenible". López consideró "esencial" avanzar hacia la renovación de la flota «de cero o bajas emisiones".

"En Monbus -puntualizó- ya lo estamos haciendo y el mejor ejemplo es el servicio de Aerobús de Barcelona, que conecta la ciudad con el Aeropuerto del Prat y en el que la totalidad de la flota es híbrida o eléctrica".

Modernización. Para el empresario gallego, que destacó varias veces durante su intervención el "cariño" que le tiene a Pontevedra, "donde comencé la expansión de mi empresa", los avances tecnológicos afectarán "de manera sustancial" al transporte público en los próximos años.

Describió un panorama en el que la digitalización de los autobuses y de las compañías permitirá ofrecer mejores servicios. "Hay que modernizar los sistemas de transporte", dijo ante el Foro Empresa.

Bajo su punto de vista, el manejo de información en tiempo real "es ya una realidad y será muy útil tanto para los viajeros como para los profesionales del sector".