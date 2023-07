El futuro del consultorio de Nadela, sin médico y cerrado todo el mes, preocupa a los vecinos

El consultorio de Nadela lleva cerrado todo este mes de julio y no hay fecha clara de reapertura. El servicio de atención primaria ya se había visto reducido a tres días a la semana desde la jubilación, en abril, del médico de familia destinado allí. En junio ni siquiera se llegaron ya a cumplir esas aperturas por la falta de personal y en julio llegó el cierre.

Esta situación, que afecta a unas 900 personas, vecinas de seis parroquias, también incrementa la presión asistencial en el centro de salud de Fingoi, al que son derivados ahora los pacientes. El problema inquieta cada vez más a los vecinos.

A pesar de que ya estaban acostumbrados al cierre del consultorio durante los meses de verano, cuando el médico de familia se iba de vacaciones y no se mandaba ningún sustituto, los vecinos temen que ahora que no hay un facultativo con plaza fija allí la situación vaya a peor, dado que no obtienen respuestas del Sergas.

"Agora o medo que temos é que se tomen estes meses de vacacións e que logo non se volva abrir", comentaba Pablo Fernández, representante vecinal.

La población que habitualmente acudía al consultorio de Nadela debe ahora desplazarse al centro de salud de Fingoi y depender del coche, ante el deficitario servicio de transporte público, se quejan. Un taxi, para aquellas personas mayores que necesitan recoger recetas de Sintrom, "puede rondar los 12 o 15 euros", comenta Fernández.

Por otra parte, la derivación a Fingoi también ha aumentado el tiempo de espera para una cita de atención primaria. "De un día pasamos a tres o cuatro, por lo menos", añade este vecino.

Este martes, los vecinos han sido convocados a través de un mensaje de WhatsApp a una reunión delante del consultorio de Nadela a las 16.00 horas. Desconocen si acudirá algún representante del Sergas, pero Fernández, que es una de las personas que ha recibido este críptico mensaje, comenta que "nos puxemos de límite esta semana para saber que explicacións nos daban" y no descarta movilizaciones si no se ofrecen soluciones.

El teniente de alcaldesa, Rubén Arroxo, se reunió con vecinos afectados y anunció que el BNG presentará una moción en el pleno y en el Parlamento de Galicia para denunciar esta situación. "Un ano máis, coincidindo coas vacacións do persoal do centro, a zona sur de Lugo perde novamente a atención sanitaria no centro de saúde máis próximo, mentres continúa a preocupar o peche definitivo da instalación entre a veciñanza", declaró Arroxo.

El Sergas habla de un hecho estacional

El Sergas compara esta situación con la de los últimos veranos y plantea que el servicio de atención primaria en el consultorio de Nadela se recuperará después de estos meses vacacionales

No confirma, sin embargo, si la plaza del médico de familia que se jubiló en abril se llegará a cubrir a partir de septiembre para garantizar una atención de lunes a viernes, como ocurría antes.

Sobre la reunión vecinal que se ha convocado para este martes delante del consultorio tampoco ha habido manifestación pública por parte de las autoridades sanitarias.

Son aproximadamente 900 los lucenses que se han visto afectados por el cierre del consultorio de Nadela. Desde hace más de dos meses deben desplazarse al centro de salud de Fingoi para recibir atención primaria, pedir recetas de medicamentos para tratar dolencias crónicas o realizar análisis de sangre y otras pruebas básicas.