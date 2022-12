Aurelia Balseiro: "O futuro Centro da Romanización debería ter espazos para investigar"

Un bargueño foi a primeira peza catalogada no Museo Provincial de Lugo cando botou a andar o 1 de xullo de 1932 da man dun apoderado de Tabacalera, Luis López-Martín Núñez, tras ser aprobada a súa creación pola corporación republicana da Deputación. Aí comezou a historia dun museo que comezou a xestarse oito décadas antes e que agora ve a luz da man de Aurelia Balseiro, que presentou onte o libro Museo Provincial de Lugo: orixe e consolidación (1932-1982), nun acto que tivo lugar na Deputación, editora do traballo.

De onde saiu esta idea de facer un libro sobre eses primeiros 50 anos do Museo Provincial?

Responde a unha liña de investigación miña, como licenciada en Historia, na que levo traballando cinco anos e sobre a que publiquei comunicacións e artigos. A historia do Museo comeza en 1932 pero retrotráese tamén a mediados do século XIX, cando houbo as primeiras iniciativas para a súa creación respondendo así a unha necesidade de que a provincia tivese un museo público.

Que persoeiros ou que sectores sociais estaban interesados na creación deste museo?

A idea partía de distinta xente. Por un lado, foi destacable o labor do deputado Joaquín Arias Sanjurjo, en 1912, na defensa da creación do Museo. Tamén había un sector da sociedade que puxaba por ter un museo para protexer os bens do patrimonio cultural lucense, representado pola Comisión Provincial de Monumentos Históricos e Artísticos de Lugo. Pero foi un longo proceso de xestación, que comezou a mediados do século XIX.

Que pasou para que este proceso fose tan longo?

En 1846, foi a primeira iniciativa da Comisión Provincial de Monumentos Históricos e Artísticos. Había interese social pero, ao mesmo tempo, tamén había unha falta de recursos e de interese político.

Cales foron as causas que propiciaron ese interese social?

Unha das máis importantes foron as desamortizacións dos bens eclesiásticos do século XIX, que puxeron de relevo a necesidade de crear un museo para ter un lugar onde reunir tanto patrimonio desamortizado e poñelo a seguro.

Houbo moitas aportacións de particulares na fundación do que sería o Museo Provincial?

Si, houbo moita xenerosidade dos lucenses coa achega de pezas de coleccións particulares e tamén con doazóns de diñeiro. Por exemplo, un dos fillos de Antón de Marcos, Antonio Fernández López, fixo unha importante aportación económica á institución.

Nestes primeiros 50 anos, cales foron os momentos máis importantes da historia do Museo?

O Museo naceu en 1932 pero a apertura ao público, no pazo provincial de San Marcos, foi en 1934 baixo a dirección de Luis López-Martí Núñez, que estaría ata 1948, data na que entrou Manuel Vázquez Seijas. En 1957 pasou o Museo ao antigo convento franciscano, na Praza da Soidade, un inmoble desamortizado que antes fora Casa de Beneficencia. Outros fitos importantes foron a declaración do Museo como Monumento Histórico Artístico en 1962, a integración do edificio colindante (onde estaba o Goberno Militar) en 1963, a urbanización da praza do Museo en 1967 ou tamén o traslado da colección etnográfica á fortaleza de San Paio de Narla, en Friol, en 1981.

Cales foron as primeiras coleccións ou obras rexistradas?

O primeiro obxecto rexistrado, o 1 de xullo de 1932, foi un bargueño doado por Manuel Pardo Becerra. Pero tamén unhas pedras con inscricións votivas funerarias romanas, atopadas na muralla e que foron cedidas ao Museo polo Concello. A segunda obra foi un cadro do depósito do Museo Nacional de Arte Moderno, ‘Retrato de señora’, de Rodríguez Calderón. Tamén o Museo Nacional del Prado depositou obras en Lugo. En 1934, xa había 472 rexistros. Agora, hai milleiros. Só unha colección que temos de moedas romanas xa suman 1.200!

Falando de restos romanos, ve necesario un Museo da Romanización en Lugo?

Por suposto, é unha débeda histórica e debería implantarse. Cantas máis institución culturais haxa, mellor para a cidade!

Pensa que debería ir no antigo cuartel de San Fernando?

O cuartel é un edificio que habería que protexer, rehabilitar e darlle uso e non vexo por que non se vai poder facer aí un Centro da Romanización pero que non servise só para exhibir patrimonio senón que tivese tamén outros espazos para a investigación, con obradoiros e laboratorios para arqueólogos, para que tivesen un sitio onde facer analíticas e estudos de distinto tipo relacionados cos achádegos romanos.