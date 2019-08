Las funerarias se plantean reducir el horario y cerrar los tanatorios por la noche

La Asociación Provincial de Servicios Funerarios de Lugo (Aprefu) se plantea unificar los horarios de atención al público para reducirlos y también el cierre por las noches de los tanatorios de la provincia. Argumenta para ello, entre otros motivos, en ya no es tan habitual que las familias deseen velar al difunto, como se solía hacer antes cuando los velatorios se llevaban a cabo en las casas o, incluso, en los propios tanatorios. En los últimos años, de hecho, lo más común es que las instalaciones de los tanatorios permanezcan cerradas durante la madrugada.

Los tiempos van cambiando y las tradiciones en torno a los ritos funerarios también. Jorge Balado, presidente de la Asociación Provincial de Servicios Funerarios de Lugo, asegura que "cada vez é menos raro ver actos civís en lugar de cerimonias relixiosas, aínda que seguen sendo minoría", y que la incineración se ha ido haciendo poco a poco más común en los últimos años. Balado afirma que quiere impulsar esta iniciativa porque "os empresarios do sector somos plenamente conscientes de que temos que evolucionar ao mesmo ritmo que o fai a nosa sociedade", explica.

Además de los cambios culturales que se están produciendo, Balado asegura que lo que buscan es "establecer un horario que aglutine a máxima xente posible, sen deixar de dar servizo cando sexa necesario". El presidente de Aprefu cree que la reducción del horario de apertura nocturno de los tanatorios es positiva, ya que "permitiría unha mellor conciliación laboral e familiar dos empregados do sector" y que no solo no perjudicará al cliente sino que lo beneficiaría, ya que los empleados que los van a atender estarán "máis frescos e descansados". Considera que la desaparición de los velatorios nocturnos hace que las familias puedan intentar descansar y tengan tiempo para asimilar y reflexionar sobre el momento difícil que están viviendo.

Ante esta situación, la Aprefu, que agrupa a una treintena de firmas de la provincia,para evaluar cuál es la mejor decisión "para dar resposta a unha demanda que existe dende hai anos e á que lle debemos facer fronte para garantir que sigamos a prestar un servizo óptimo e acaído á realidade de 2019", según opina Jorge Balado.

MEDIDA PIONERA. Si esta propuesta se lleva a cabo, Lugo se convertiría en la primera provincia gallega en regular sus horarios de esta manera. Aunque, según asegura Jorge Balado, "os compañeiros da Coruña, Ourense e Pontevedra tamén se atopan nunha situación similar, polo que é probable que eles tamén poidan dar pasos nesta mesma dirección"

Esta medida será una de las cuestiones que se abordarán en la próxima reunión ordinaria, prevista para septiembre.