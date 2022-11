Una funeraria lucense elabora un manual para prevenir el suicidio

Identificar las señales de alerta más habituales, comprender cuáles son los métodos de prevención de los que disponemos, desmontar los tópicos más habituales sobre ese tipo de muertes o explicar cómo gestionar el duelo son cuatro de los objetivos que aborda la empresa funeraria Serfuja, con sede en Lugo, en la guía monográfica que acaba de publicar para la prevención del suicidio, presentada este martes.

El gerente de Serfuja, Jorge Balado, durante la rueda de prensa celebrada este martes por la mañana en las instalaciones de la empresa lucense en el polígono de As Gándaras, destacó que esta iniciativa ha logrado aunar "distintos perfiles, diferentes trayectorias, diversos intereses unidos por un compromiso común: sumar fuerzas".

De este modo se refería "a la activa implicación del divulgador sanitario Héctor Castiñeira", quien por primera vez firma con su identidad real en lugar de hacerlo como su conocido personaje, Enfermera Saturada, para ejemplificar la dimensión del suicidio; o a la de Román Reyes, portavoz nacional de la plataforma Stop Suicidios, quien advierte en su prólogo que hablar del suicidio previene que "en España ocurra un 11-M cada 18 días".

Además de abordar la relación entre el burnout (el síndrome del trabajador quemado) y este tipo de fallecimientos y de exponer el especial impacto que tienen las muertes autoprovocadas en las profesiones sanitarias, el manual pretende contribuir a entender el suicidio "desde una aproximación global". En este sentido, el documento, de 72 páginas, ha sido concebido para apoyar tanto a personas que puedan sentirse impulsadas hacia el suicidio como a quienes están en su entorno. "La diferencia fundamental entre un fallecimiento convencional por razones de edad y uno provocado por el suicidio reside en la capacidad de evitarlo", recordó Balado.

"Dicho en otras palabras, en el papel de la prevención, una tarea que nos compromete —o al menos así debería ser— a todos los actores de la sociedad, tanto a título particular como público", insistió, bajo "el convencimiento de que el silencio nos hace cómplices y de que mirar hacia otro lado no es una alternativa".

Por otra parte, el gerente de Serfuja subrayó que la guía, que puede descargarse de manera anónima, confidencial y gratuita a través de un enlace en Internet —también se puede recoger la edición impresa en las instalaciones del tanatorio de As Gándaras—, incluye "un capítulo específico para romper los estereotipos que hemos creado como sociedad tras tantos años de oscurantismo en torno a los suicidios".

Entre ellos, mencionó que "la persona que se suicida no es cobarde ni valiente, que no solo las personas con problemas graves deciden acabar con su vida o que no solo las personas que tienen formación o preparación específica pueden ayudar a alguien en riesgo".

El acto de presentación contó con la presencia de los presidentes de los colegios oficiales de Enfermeros y Médicos de Lugo, Lourdes Bermello y Eduardo Iglesias, respectivamente, así como de María del Camino Ferrero, consejera del Departamento Social y Laboral del Colegio lucense de Veterinarios.