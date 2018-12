La huelga es un éxito para los funcionarios y "trampas en el solitario" para Méndez

Los sindicatos CIG, USO y Ágora que han convocado la huelga en el Concello de Lugo –comenzó el 17 y termina el 21 de diciembre– aseguran que el seguimiento está siendo incluso “mejor de lo esperado”, a pesar de los servicios mínimos decretados por el gobierno local, mientras que la alcaldesa, Lara Méndez, los invitó a no “hacer trampas al solitario”.



En la mañana de este miércoles, parte de los funcionarios que secundan la huelga volvieron a concentrarse a la puertas del Concello de Lugo, en la Praza Maior, para lanzar consignas contra la Relación de Puestos de Trabajo que impulsa el gobierno local y que es el motivo del paro convocado por estos tres sindicatos.

"El Concello de quedó prácticamente sin nadie"

“El primer día fue más de lo que nosotros esperábamos, porque el Concello, en la Praza Maior se quedó prácticamente sin nadie, salvo los servicios mínimos de personal”, dijo el portavoz de la CIG, Fernando Fernández, quien también dijo que el seguimiento fue muy elevado en el edificio administrativo –de O Seminario–, “mucho mejor de lo esperado”, precisó.



“Evidentemente, a lo largo de la semana, el seguimiento será algo irregular. Hay gente que va a la huelga unos días y otros no, porque cinco jornadas se les hace demasiado”, aclaró.



En cualquier caso, Fernández hizo una valoración “muy buena” del seguimiento que está teniendo esta huelga, porque “hay que tener en cuenta que los servicios mínimos impuestos por el gobierno local son abusivos”.

"Los servicios mínimos decretados por el Concello son superiores al número de funcionarios"

“En algunos servicios, los servicios mínimos decretados por el Concello son incluso superiores al número de funcionarios” que trabajan en los mismos, dijo el delegado de la CIG.



“En los servicios en los que tenemos más fuerza, como en el área económica, fue donde nos impusieron un gran número de servicios mínimos”, lamentó.

“Un no rotundo” a la Relación de Puestos de Trabajo

En cuanto al motivo de esta huelga, recordó que no es otro que “un no rotundo” a la Relación de Puestos de Trabajo que promueve el gobierno local, porque viene a fomentar una gran “desigualdad” entre los funcionarios municipales en el aspecto salarial, pero no viene a solucionar ninguno de los problemas que arrastra el Concello de Lugo en materia de personal.



Así, precisó Fernández, mientras que el salario de un administrativo “aumenta en 50 euros, el de un policía local sube en 429 euros” y mientras que el de “un auxiliar administrativo aumenta en 78 euros”, el de un bombero se verá incrementado en “325 euros”.



Preguntada por la incidencia de la huelga, la alcaldesa de Lugo dijo que los sindicatos convocantes lo que no pueden hacer son “trampas al solitario”.



En cuanto a la diferencia salarial que consolida la nueva RPT, Méndez recordó que no se puede “comparar” el trabajo de un policía con la función que realiza dentro del Ayuntamiento “un administrativo”.