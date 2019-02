La funcionaria asignada al contrato del bus dimite al ver que se incumple

La funcionaria responsable del contrato del bus urbano presentó su renuncia el mes pasado después de ver que no fueron tenidas en cuenta las advertencias que había realizado en varios informes sobre la inexistencia de un sistema para controlar la facturación de la empresa concesionaria del servicio, que cobra por kilómetro recorrido por cada vehículo.

La renuncia de la trabajadora encargada de velar por el cumplimiento de uno de los contratos más importantes del Concello aparece en el informe anual del jefe del servicio de contratación en el que se señala, en el punto relacionado con el servicio de transporte público, que desde el inicio del nuevo contrato en junio de 2016 "padecéronse determinados problemas" que suponen que la prestación del servicio no se ajusta a los términos del contrato. El responsable de contratación añade que, a día de hoy, estas irregularidades siguen sin solucionarse "a pesares dos innumerables requerimentos e advertencias realizadas dende este servizo, onde por dito motivo non se aprobou ninguna factura, como sería o normal nunha prestación con contrato vixente, sendo obxecto de sucesivos reparos de legalidade".

Cs critica que desde el inicio del contrato en junio de 2016 no se haya puesto en marcha el SAE ni se hayan reordenado las líneas

El informe explica que la funcionaria responsable del contrato del bus presentó varios escritos relacionados con las irregularidades detectadas, aunque añade que no fue concretada "a responsabilidade última dos incumprimentos, non permitindo esta circunstancia o inicio dun expediente sancionador ou incluso dunha posible resolución do contrato".

El jefe de servicio de contratación informa también de que la renuncia presentada el pasado 18 de enero por la responsable del contrato del bus urbano le fue remitida a la alcaldesa, al ser la encargada de este área.

CIUDADANOS. La portavoz de Ciudadanos, Olga Louzao, manifestó por su parte que la renuncia de la responsable del contrato del bus demuestra el "descontrol absoluto que existe neste servicio municipal, xa non só no seu funcionamento, senón tamén no comprobación dos conceptos a pagar".

Louzao, que asegura que desde la entrada el vigor del nuevo contrato no se ha logrado implantar el sistema de control SAE ni se han reordenado las líneas, recuerda que el servicio de contratación municipal lleva tiempo avisando de las irregularidades, pese a lo cual "a alcaldesa non fixo nada por solucionar o problema".

La edil, que criticó el oscurantismo del gobierno local a la hora de facilitar datos sobre esta concesión, propone un rediseño de las líneas de bus que tenga en cuenta nuevas dotaciones públicas como el polígono de As Gándaras, la guardería de Garabolos, el futuro colegio del Sagrado Corazón o el nuevo auditorio. Propone además líneas con recorridos más cortos, un bus eléctrico que dé vueltas a la muralla para facilitar los transbordos, así como buses radiales a las parroquias.

Balance de 2018

El servicio gana 100.000 viajeros en un año y reduce su déficit



El servicio de bus urbano redujo durante el pasado año el déficit que genera al haber registrado un incremento de unos 100.000 usuarios con respecto a 2017.



Según los datos facilitados por el Concello al grupo de Ciudadanos, en 2018 el número de viajeros del bus urbano fue de 2.132.159, frente a los 2.033.319 del año anterior.



Año récord en 2011

De esta forma, el servicio se recupera de la caída de usuarios registrada en los últimos años, aunque todavía no se acerca a la cifra récord alcanzada en 2011, cuando la entrada en funcionamiento de las líneas del Hula dejó un balance de 2.254.282 viajeros.



Facturas sin Iva

El aumento de viajeros en 2018 incrementó la recaudación por los billetes y abonos en casi 60.000 euros hasta superar el millón de euros. Este dato ayudó en parte a reducir el déficit del servicio hasta los 2.086.957 euros, aunque la principal rebaja del importe que tiene que abonar el Concello a la concesionaria para compensar las pérdidas se debe a que el pasado año el Ayuntamiento dejó de abonar el Iva de las facturas a raíz de un cambio legal.



Pese a todo, el dinero procedente de la recaudación apenas sirve para sufragar un 30% del coste del servicio de bus urbano y que el pasado ascendió a 3.087.302 euros.