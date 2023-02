"Fui a buscar droga y en la cocina había varias pistolas en maletines negros"

Uno de los toxicómanos que supuestamente vinculó al acusado con el crimen de Cash Record, que hasta la mañana de este martes permanecía en paradero desconocido, declaró en la segunda jornada del juicio que conocía al acusado porque compraba heroína en su bar, donde vio armas. "Fui con mi cuñado a buscar droga y en la cocina del establecimiento había varias pistolas en maletines negros. Manuel le preguntó a mi cuñado si conocía a alguien que las quisiera y las fuimos a probar. Fuimos a un descampado y ellos pegaron varios tiros. Después Manuel nos dijo que recogiéramos todos los casquillos", declaró.

El testigo dijo además que su cuñado, ya fallecido, le dijo en una ocasión que el acusado le había ofrecido participar en el asalto a Cash Récord, "pero no me dio más detalles y tengo que decir que mi cuñado se las apuntaba todas", comentó. Sobre su relación con Manuel Juan Vilariño, aseguró que "se llevaban como el perro y el gato" y que "tan solo iba al bar a por heroína".

Los familiares de las víctimas lo tienen claro: "Mintió en todo"

Los familiares de los dos asesinados en el Cash Récord mantienen la "esperanza" de que el único procesado por el doble crimen, que tuvo lugar el 30 de abril de 1994, sea finalmente condenado, porque "mintió en todo" lo que dijo en su declaración en la vista oral, a preguntas de la Fiscalía y de su abogada defensora, dado que no contestó a la abogada de la acusación particular.

Antes de entrar en la Audiencia Provincial de Lugo este martes, Isabel López, hermana de Elena López –la cajera asesinada en la nave de O Ceao–, se mostró convencida de que "van a salir cosas importantes de las declaraciones". "Nos aferramos a eso. Sigo esperanzada. Hay que llegar hasta el final y, después, veremos. Con esperanza venimos, porque si no ya no estaríamos aquí", añadió.

En relación con la declaración del procesado, Manuel Juan V.C., opina que "contó mentiras seguido" en su declaración, "pero esa es su dinámica".

Por su parte, Avelina Sánchez, familiar de Esteban Carballedo –el reponedor que también fue asesinado el día de autos–, dijo que el procesado "mintió en todo". "No se acordaba de nada, negó que fuese él, que conociese a los testigos... Todo que no, que no, que no y que no", dijo Avelina, "mintió y se le notó". "Mintió totalmente en todas las respuestas. Todo fue negar, negar y negar", concluyó.

Una veintena de testigos están llamados a declarar en esta segunda jornada del juicio, que finalizará previsiblemente el jueves –9 de febrero–, con las conclusiones de la acusación y la defensa.

Las "contradicciones" del acusado

Carmen Balfagón, abogada que ejerce la acusación particular en nombre de las familias de las dos personas asesinadas, afirmó este martes que el único procesado, Manuel Juan V.C., incurrió en "contradicciones" durante su declaración en la primera jornada del juicio. "No quiso contestar a nuestras preguntas. Es una pena, pero bueno. Es el derecho que lo asiste como persona investigada", dijo Balfagón antes del inicio de la segunda jornada.

Sobre la declaración de Manuel Juan V.C., reconoció que la "Fiscalía hizo preguntas muy interesantes" al acusado, a pesar de que no ha presentado cargos contra él, y en sus respuestas el procesado ha incurrido en “contradicciones". "Se verá en la fase de conclusiones", añadió la letrada, quien en todo caso afirmó que nada de lo que dijo le sorprendió. "Cuando te has estudiado un sumario, hay pocas cosas de lo que pueda decir que te llamen la atención", reconoció.

En cuanto a los testigos que ya han prestado declaración, dijo que "muchos de ellos no recordaban las cosas", pero la acusación tiene "las testificales del momento en el que las hicieron". Según su criterio, "ese es el hándicap de este juicio. Se está viendo 29 años después".

En relación con los testigos citados para esta segunda jornada de juicio, la letrada opina que "van a dar la información que dieron en su momento" y "seguro que alguna contradicción se pondrá nuevamente de manifiesto".

En todo caso, considera "otros testigos más clave, que no vienen este martes". Pruebas testificales que, “por lo menos para esta acusación, son más fundamentales", precisó.

Así fue la llegada del acusado

Para la segunda jornada del juicio contra Manuel Juan Vilariño está citado un testigo clave que hasta el lunes se encontraba en paradero desconocido.

El acusado llegó poco antes de las 10.00 horas a la Audiencia Provincial de Lugo tapado, al igual que en la jornada previa, con un gorro y una bufanda.

En paradero desconocido

A lo largo de cinco días, más de medio centenar de testigos pasarán por la Audiencia Provincial de Lugo para aportar su granito de arena en el esclarecimiento de un caso con demasiadas incógnitas, el doble crimen del Cash Récord. Para la jornada de este martes están previstas un total de veinte testificales, entre las que destacan tres testimonios que la acusación particular considera fundamentales para resolver el caso.

Una de las declaraciones más esperadas es la de uno de los toxicómanos a los que supuestamente el acusado les habría propuesto participar en un robo en Cash Récord. Una de estas personas contó en su día que Manuel Juan Vilariño le mostró armas y lo llevó a realizar prácticas de tiro a un pinar de Ramil. Los agentes encontraron una bala en un pino, pero el análisis forense reveló que no había salido del arma homicida. Aún así, la declaración de este hombre podría resultar clave, aunque la letrada de la acusación explicó este lunes que el testigo se encontraba en paradero desconocido: "No han podido localizarlo, así que veremos si se presenta a la vista. Esperemos que sí", algo que finalmente ocurrió. El otro toxicómano que también vinculó al procesado con el crimen ya falleció, por lo que la acusación particular no podrá contar con su testimonio.

Otra declaración relevante es la de un hombre que en su momento fue testigo protegido en el caso tras aportar datos que confirmarían la implicación del Manuel Juan Vilariño en el asesinato de Elena López y Esteban Carballedo. "Es un testimonio muy importante, con el que seguramente lograremos aclarar muchas cosas", señaló la acusación.

Igualmente, prestará declaración en la vista un hombre que, unos años después del crimen, se puso en contacto con las familias de las víctimas para contar que el día de los hechos, poco antes del suceso, había visto un vehículo merodeando por los alrededores de la nave de Cash Récord. Según explicó la hermana de la fallecida, Isabel López, el relato de esta persona resultó muy esclarecedor. "En una de las huelgas de hambre que hice, este hombre se acercó a mí y me contó que había visto un turismo sospechoso y que, tras haberlo pensado, estaba dispuesto a contarlo. Nos pareció una pista muy importante", dijo.

La acusación particular espera que estos interrogatorios allanen el camino hacia una sentencia condenatoria, mientras que la defensa, por el contrario, está convencida de que servirán para demostrar que no hay pruebas en contra de su cliente.

Varios testigos fallecidos

La tardanza excepcional de este caso —casi tres décadas desde los hechos hasta el juicio— jugó en contra de la acusación particular, que vio como varios de sus testigos fallecieron a lo largo del procedimiento.

Además de uno de los toxicómanos que implicó en su día al procesado, tampoco pudo prestar declaración uno de los vigilantes de seguridad del polígono que trabajó el día del crimen. Su compañero sí que declaró este lunes y dijo únicamente que no había visto nada extraño esa tarde en las inmediaciones de Cash Récord.

Otra de las personas que había sido llamada a declarar era el padre de la cajera fallecida, quien había acudido a la nave con su otra hija cuando descubrieron los cuerpos sin vida de los asesinados. El hombre conocía supuestamente al procesado porque le había hecho varias reparaciones en su bar de la Rúa Nova.

Finalmente, también falleció sin llegar a declarar un guardia civil —vinculado a los ambientes delictivos de la ciudad a mediados de los 90—, a quien presuntamente Manuel Juan Vilariño habría señalado como cómplice del robo en Cash Récord.