Se fuga al volante en sentido contrario con cinco pasajeros y da positivo en alcohol

La Policía Local de Lugo intensificó los controles de seguridad vial en la noche del viernes al sábado e interceptó a un conductor ebrio que viajaba con otras cinco personas en un turismo de alta gama y se fugó de los agentes a gran velocidad, llegando a circular en sentido contrario.

El altercado tuvo lugar alrededor de las tres de la madrugada, cuando una patrulla le dio el alto a un vehículo en la Avenida de Ramón Ferreiro y el conductor, en lugar de detenerse, pisó el acelerador y emprendió la huida. En ese momento, un vehículo camuflado de la Policía Local comenzó a perseguirlo, pero el piloto continuó la marcha y circuló por varias calles en sentido contrario, poniendo en peligro a otros conductores y peatones.

De hecho, en un momento del trayecto, cuando circulaba por la Rúa Rodríguez Mourelo, el hombre estuvo a punto de atropellar a un lucense que se disponía a subirse a su vehículo. "Abrí la puerta de atrás de mi coche para guardar la cazadora y, de repente, vi como se acercaba un turismo a gran velocidad. Creo que circulaba a más de cien kilómetros por hora y no me dio tiempo a subirme al coche. Me pegué todo lo que pude a la puerta y me pasó a unos centímetros. No me mató de milagro. Después vi que lo perseguía otro vehículo y pensé que estaban haciendo una carrera, pero después supe que era la Policía", contó el afectado.

"Me pegué todo lo que pude a la puerta y me pasó a unos centímetros. No me mató de milagro", dice el lucense que estuvo a punto de ser arrollado por el infractor

Tras atravesar a toda velocidad la Avenida de Rodríguez Mourelo, el infractor siguió su camino por la Rúa Pascual Veiga, en sentido contrario, donde lograron interceptarlo.

Los agentes comprobaron en ese momento que en el vehículo que se dio a la fuga viajaban seis personas –todas ellas de origen rumano– y que el conductor presentaba signos de encontrarse bajo los efectos del alcohol, por lo que lo sometieron a la prueba de alcoholemia, en la que dio positivo. Los agentes le abrieron diligencias como autor de un delito contra la seguridad vial, por circular bebido, y otro delito de conducción temeraria.

CONTROLES. A lo largo de la madrugada y en las primeras horas del sábado, los agentes establecieron varios filtros de seguridad vial en diferentes zonas del casco urbano y denunciaron a otros ocho conductores que dieron positivo en las pruebas de alcoholemia. Uno de estos conductores intentó eludir un control, en República Argentina, pero perdió el control del vehículo y acabó volcando. El joven fue denunciado por varias infracciones que suponen la pérdida de doce puntos del carné de conducir.

La Policía Local intensificó también la vigilancia en el casco urbano para evitar peleas y otros altercados, pero la presencia de los agentes logró que la noche del viernes al sábado discurriera sin que se registraran incidentes de consideración.