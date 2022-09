Se fuga a gran velocidad y lo absuelven porque no puso en peligro a peatones

Condujo a gran velocidad por el casco urbano, se saltó un semáforo en rojo y se fugó de la Policía Nacional. El conductor acabó en el banquillo de los acusados y el juez del Penal número 1 de Lugo le impuso 20 meses de cárcel y cinco años de retirada de carné, pero el hombre recurrió el fallo ante la Audiencia y la sala lo absolvió porque en todo el trayecto no se cruzó con ningún peatón. Por este motivo, el tribunal entiende que no se puede considerar que el acusado condujera "con temeridad manifiesta", por lo que no puede ser condenado por un delito contra la seguridad vial.

Según quedó recogido en la sentencia, el altercado tuvo lugar sobre las seis de la tarde del 7 de febrero de 2019, cuando el acusado conducía su Citröen Saxo VTS por la Avenida Infanta Elena, "a una velocidad muy elevada y desproporcionada". En un momento del trayecto, el conductor adelantó a todos los turismos que se encontraban parados en su semáforo y lo rebasó en rojo.

A consecuencia de esa maniobra, el acusado estuvo a punto de colisionar contra un vehículo camuflado del Cuerpo Nacional de Policía, que circulaba correctamente por la Rúa Paulo Fabio Máximo y se vio obligado a frenar bruscamente para evitar el impacto. Los agentes iniciaron entonces una persecución a gran velocidad y lograron interceptar al conductor en la Rúa Agrocedeira.

Por estos hechos, el acusado fue juzgado en el Penal número 1 de Lugo y el magistrado le impuso una condena de 20 meses de prisión y cinco años de retirada del permiso de conducir, como responsable de un delito contra la seguridad vial del artículo 380 del Código Penal, por conducción temeraria.

RECURSO. El letrado de la defensa recurrió la condena ante la Audiencia Provincial de Lugo y la sala revocó el fallo y absolvió al acusado. El tribunal considera probado que el hombre se saltó un semáforo en rojo cuando circulaba a gran velocidad, "lo que está claro que puede constituir una conducta imprudente". Sin embargo, matiza que "no está concretado que llegase a poner en peligro la vida o la integridad física de alguna persona en concreto, ya que el vehículo del acusado circuló, perseguido por el vehículo policial, hasta que se produjo la parada de ambos, pero sin que se registrara maniobra o situación concreta ninguna que permita entender que se puso en peligro la vida de alguna persona".

La Audiencia Provincial de Lugo apunta que "no consta" que hubiese peatones por el lugar, por lo que entiende que el acusado no condujo con "temeridad manifiesta", un requisito imprescindible para ser condenado al amparo del artículo 380 del Código Penal. La sala concluye que en este caso "hay que dictar una sentencia absolutoria, sin prejuicio de que, en el ámbito administrativo, se pueda sancionar la conducta llevada a cabo por el acusado", lo que implicaría en todo caso una sanción económica y la retirada de puntos del permiso de conducir.

Dos años sin carné por circuclar ebrio y dañar unas vallas

Otro conductor fue condenado a una multa de 1.260 euros y a dos años de retirada de carné por dar positivo en la prueba de alcoholemia. El hombre fue sorprendido sobre las diez de la noche del 21 de abril de 2018, cuando conducía un turismo por la carretera LU-530. En un momento del trayecto, perdió el control del coche y chocó contra unas vallas de la calzada, propiedad de la Agencia Galega de Infraestructuras. El hombre fue sometido a las pruebas de alcoholemia y arrojó 0,78 miligramos por litro de aire espirado, el triple de lo permitido.



Responsabilidad civil

El hombre fue condenado a pagar 436 euros por las vallas rotas.