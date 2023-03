Las fuerzas del orden esclarecen el 93% de los delitos contra las personas en Lugo

Tres décadas de espera, un acusado y una sentencia absolutoria. El doble asesinato de Cash Récord, registrado en 1994, seguirá engrosando la triste lista de crímenes sin resolver debido -según el propio tribunal que juzgó el caso- a la falta de pruebas por la "inoperancia" que guió la investigación. Las muertes a tiros de Elena López y Esteban Carballedo quedarán impunes, pero su caso es una excepción, ya que la mayor parte de los delitos contra las personas cometidos en la provincia de Lugo logran esclarecerse. Las estadísticas que recaba el Ministerio de Interior revelan que las fuerzas y cuerpos de seguridad se afanan en buscar culpables y resuelven el 93% de estos delitos.

Así, entre 2012 y 2021 -el último año del que se publicaron datos- los agentes de los diferentes cuerpos investigaron 10.845 delitos contra las personas y resolvieron un total de 10.116. A lo largo de esta década, estos hechos delictivos han ido descendiendo de forma progresiva en la provincia, bajando desde los 1.409 contabilizados en 2012, hasta los 778 registrados en 2021. Con más o menos casos, la tasa de esclarecimiento se situó todos los años entre el 91 y el 95 por ciento.

Crímenes

Los delitos más graves de este grupo son los homicidios y asesinatos. Clara Expósito, Tatiana Vázquez, Elena Dimitru. Montserrat Labrada, Ana López, Eulogio Hermida, Víctor Hermida, Ramón Abel Isaac López o Desirée Leal son algunas de las víctimas que perdieron la vida de forma violenta a manos de asesinos que ya fueron condenados. En total, según las estadísticas oficiales, las fuerzas y cuerpos de seguridad de Lugo investigaron 17 crímenes en una década y resolvieron 14, es decir, el 82%. Contando los casos en grado de tentativa, las cifras ascienden a 46 homicidios y asesinatos investigados, de los que 42 fueron esclarecidos.

La crónica negra de la provincia a lo largo de la última década ha dejado atrocidades de todo tipo: maridos machistas que matan a sus mujeres, hijos que matan a sus padres, madres que matan a sus hijos, ajustes de cuentas por drogas, ataques entre vecinos y hasta un cliente insatisfecho apretando el gatillo contra su abogado. La violencia llevada al extremo tuvo su castigo y en algún supuesto excepcional hasta encontró justificación, como el caso de un anciano de O Páramo que mató a su vecino de un disparo y la Justicia concluyó que lo había hecho "en defensa propia", para defender su vida y la de su nieto.

Lesiones

Los delitos contra las personas incluyen asimismo las lesiones, que también han ido en descenso a lo largo de la última década, aunque con repuntes puntuales. El Ministerio de Interior contabilizó 630 delitos de este tipo en el año 2012, frente a los 397 de 2021. En toda la década, los agentes de los diferentes cuerpos investigaron 6.159 delitos de este tipo y resolvieron un total de 5.474. Haciendo el cálculo, la tasa de esclarecimiento en este periodo para estos hechos delictivos se situó en el 88 por ciento.

En el ámbito de las lesiones, los casos también han sido muy diversos, desde trifulcas vecinales o familiares, hasta altercados de tráfico, pero el grueso de los ataques en los que se registraron detenidos y lesionados fueron peleas vinculadas al ocio, fundamentalmente en horario nocturno. Estos altercados, con independencia de su gravedad, generan habitualmente una gran alarma entre la ciudadanía, debido en parte a su rápida difusión por las redes sociales, lo que genera un clima de inseguridad.

Maltrato

El Ministerio de Interior incluye igualmente en las estadísticas de delitos contra las personas los casos de malos tratos en el ámbito familiar. En este capítulo, los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil investigaron en una década 4.627 hechos delictivos en la provincia lucense, de los que dieron por resueltos 3.811, lo que supone una tasa de esclarecimiento del 82%.

La violencia machista no logra reducir sus cifras en Lugo, donde el presente año 2023 arrancó con 602 casos activos. De todas estas víctimas, 223 estaban incluidas en el nivel de riesgo no apreciado, 273 en riesgo bajo, 104 en riesgo medio y 2 en riesgo alto. A fecha de 1 de enero no había ninguna mujer en el programa Viogén considerada de riesgo extremo. La lacra de los malos tratos no entiende de perfiles y afecta a mujeres de cualquier edad. De hecho, tres de estas víctimas eran menores.