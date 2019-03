Fuerzan la entrada de un bar de A Piringalla y desvalijan la tragaperras

LUGO. El propietario del bar Los Alpes, en el barrio de A Piringalla, se despertó el sábado sobresaltado cuando recibió de madrugada una llamada de la central de alarmas, de la empresa que tiene contratada, comunicándole que habían entrado en su establecimiento. "Me llamaron al móvil sobre las seis y media de la mañana e inmediatamente llamé a la Policía Nacional, que a los diez minutos ya estaba en el bar", explicó.

El hombre acompañó a los agentes y comprobó que los delincuentes habían forzado la verja y la puerta de entrada. "Deshicieron toda la verja y rompieron las cerraduras. Acto seguido, cuando ya estuvieron dentro, desvalijaron la máquina tragaperras y se llevaron todo el dinero de la recaudación".

El afectado cree que los cacos actuaron "en pocos minutos", ya que no robaron ningún otro artículo y tampoco forzaron la registradora. "Supongo que no se llevaron nada más porque no les dio tiempo, ya que saltó la alarma. La caja ni tan siquiera la tocaron. No intentaron comprobar si tenía dinero", comentó.

El dueño de Los Alpes, ubicado en la calle Santo Grial, explicó que no es la primera vez que es víctima de una sustracción de este tipo. "Esta es la tercera vez que nos roban en el establecimiento, aunque las dos primeras fueron hace mucho tiempo. Ya llevamos aquí 26 años", dijo.

Desde que arrancó el presente año, los ladrones asaltaron ya varios establecimientos de hostelería de la capital. Hace apenas dos meses se produjo otro robo similar en un bar de la calle Rof Codina, en la zona de Sanxillao.

Los cacos rajaron de madrugada un toldo que cubría la terraza del patio posterior, pero no lograron colarse por esa entrada y finalmente consiguieron acceder tras forzar el resbalón de una puerta lateral. Una vez dentro, rompieron la máquina tragaperras y se apoderaron de la recaudación, que según quedó reflejado en la denuncia rondaría los 1.000 euros.

El propietario de Los Alpes aseguró que no sabía con certeza la cantidad que se llevaron los cacos de la máquina de su local, aunque podría rondar los 2.000 euros.