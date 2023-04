Alejandra Vallejo-Nágera, profesora de psicología médica y neuropsicología de la UAM, repasa en esta entrevista algunas de las cuestiones que abordará en su ponencia el día 11 en Encontros en El Progreso, a las 19.30 horas.

¿Sabemos reconocer las señales de estrés y ansiedad?

En realidad sí que las notamos, pero nos justificamos pensando que se deben a un momento puntual debido a razones profesionales o personales. Creemos que las podemos soportar y que con el tiempo se irán aliviando. Si fuésemos conscientes del daño que el estrés tóxico y la ansiedad producen en el cerebro, la cantidad de neuronas que dañan, pondríamos remedio inmediatamente.

¿Cuáles son las más comunes y cuáles son las que más a menudo nos pasan desapercibidas?

Las más frecuentes son de tipo físico y de comportamiento: dolores musculares, sobre todo en la parte alta de la espalda, cuello o mandíbula (bruxismo), sueño de mala calidad, alteraciones cardiovasculares, alteraciones de carácter, decisiones precipitadas, reacciones impulsivas. Las más desapercibidas son las mentales: agotamiento, niebla mental, bloqueo, falta de motivación, alteraciones alimentarias, aceleración, aburrimiento, alteración del pensamiento y de la memoria al no poder fijar la atención.

¿Qué situaciones pueden disparar un estado de estrés o ansiedad? ¿Se llega poco a poco a ese estado o puede aparecer súbitamente?

Lo más curioso es que, cuando algo no sale como uno tiene planificado, solemos actuar de un modo parecido al que usamos cuando se estropea el ordenador o cualquier aparato electrónico: damos mil veces a la misma tecla, como en una terquedad mental donde nos negamos a reconocer que, cuando algo no funciona, seguirá sin funcionar a no ser que cambiemos algo. En el ámbito del estrés, las situaciones más frecuentes tienen que ver con el campo de los afectos y de la vida profesional en primer lugar… hasta que la salud se quiebra, cosa que entonces suele acaparar toda la atención. Si algo falla en cualquiera de los dos primeros, aunque sea sutilmente, la persona estresada, y no digamos la ansiosa, comienza a sentir que su competencia personal es pobre, que tiene que rendir más y hacerlo mejor. La autoestima baja mientras aumenta la autoexigencia en una especie de soberbia en la que se piensa que uno mismo tiene la obligación de solucionarlo. Es en esas situaciones donde la persona se siente culpable cuando se toma el fin de semana de descanso, sin estar conectado a sus dispositivos electrónicos. También aparece la crítica de lo ajeno (la vida o los demás deberían ser de otra forma). Se instala en la psique el sentimiento de poca valía personal. Así que, para compensar, la persona sigue trabajando o se obsesiona. No puede quitarse de la cabeza aquello que le inquieta, comienza a pronosticar un futuro negro y no descansa incluso cuando la situación requiere reposo para reponer energía. Normalmente el estrés aparece poco a poco, de ahí que sea complicado parar a tiempo.

¿Difiere el estrés causado por ese conjunto de situaciones que nos minan del sobrevenido por alguna situación traumática?

Muchas veces el estrés y la ansiedad aparecen por el déficit de una buena conciliación entre la vida personal y la profesional mucho más que por un trauma. Si reflexionamos sobre nuestra propia vida, podríamos recordar quizá alguna situación dramática concreta y puntual, mientras que el día a día y las batallas que lidiamos continuamente sin tomarnos tiempo de reposo, apenas las tenemos en consideración. Cuando alguien sufre un trauma, suele acudir a terapia para solucionarlo. La persona relata con bastante claridad los hechos, con lo cual puede trabajar bien con ellos de la mano de un profesional de la Psicología. No sucede lo mismo con esa especie de mancha densa, que avanza imparable pero silenciosa, en el día a día. Con esto último creemos que nosotros mismos podremos solucionarlo más adelante.

¿Qué opinión le merece que España sea el país con mayor consumo de ansiolíticos?

No puedo confirmar que seamos el país que más consume fármacos ansiolíticos o antidepresivos porque en esos análisis no se tiene en cuenta el uso de alcohol, carbohidratos, o comportamientos compulsivos como por ejemplo ejercicio físico compulsivo y poco saludable. Sobre lo último, resulta alarmante la cantidad de gente en torno a los cuarenta años que está muriendo de un ataque al corazón porque después del trabajo se dan un atracón de ejercicio cardiovascular, pasando de 0 a 100 con el fin de agotarse y dejar de pensar.

¿Qué consejos fáciles de aplicar daría a alguien que se perciba estresado y ansioso?

El primero es el más sencillo y posiblemente el más complicado precisamente por su sencillez y gratuidad, dado que en la cultura de la prisa se tiende a creer que solo vale lo complicado y lo caro. Se trata de la respiración. La forma correcta de respirar es hacerlo en algo que se llama coherencia cardiaca, es decir, 5 segundos de inhalación y otros 5 de exhalación. Si la persona está muy estresada, conviene alargar la segunda a 6 segundos y reducir a 4 segundos la inspiración. Hay dos aplicaciones gratuitas de móvil que ayudan a entrenar. Se trata de Respirelax+, para sistema IOS, y Ma Cohérènce Cardiaque, sistema Android. Son muy simples, poco glamourosas, pero muy eficaces.

¿Cómo se puede prevenir el estrés en los niños?

En primer lugar, son los padres quienes tienen que aprender a controlar el suyo. Ya hay bastantes estudios científicos que certifican que el estés de la madre durante el embarazo afecta negativamente al sistema nervioso del futuro bebé. De nada sirve que los niños aprendan en el colegio técnicas de mindfulness cuando, al llegar a casa, el ambiente es como una bomba de relojería.

Propone el mindfulness para enfrentarse a esas situaciones, para gestionarlas y que no nos arrastren. ¿Qué evidencia científica tiene detrás?

Hay infinidad de estudios científicos de las más prestigiosas universidades en el mundo que avalan la eficacia de la práctica de mindfulness para, no solo frenar los efectos adversos del estrés, sino también para prevenirlos. Uno de estos estudios le valió nada menos que un premio Nobel a la científica Elisabeth Blackburn.

A menudo se proponen medidas particulares para vidas marcadas por el estrés y la ansiedad con fortísimos componentes socioeconómicos. ¿Se puede hacer algo por el estrés de una persona que vive pendiente de un desahucio, por la ansiedad de alguien en paro a quien se le acaba la prestación de desempleo sin encontrar un nuevo trabajo?

Aunque resulte muy chocante, y hasta hiriente, escucharlo en situaciones tan graves como describes, lo interesante es que la circunstancia solo afecta un 10% en comparación al 90% que corresponde a cómo interpretas y reaccionas ante esa situación.

Ha admitido que el cáncer la ha cambiado. ¿en qué sentido?

Decidí cambiar los comportamientos que me habían enfermado y sobre todo aprendí a poner límites y a elegir mejores compañías.