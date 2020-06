Estas serán las actividades presenciales del Arde Lucus

Limitado, pero habrá Arde Lucus. La décimo novena edición de la fiesta romana tendrá lugar del 25 al 28 de este mes. Ni siquiera una pandemia global ha podido apagar la llama sobre la que se asienta el pasado romano y castrexo de la ciudad en esta fiesta de recreación histórica. El programa de este año está compuesto por actividades presenciales y otras que podrán seguirse a través de la página www.ardelucus.com.

Entre el programa telemático destaca la llegada el jueves del Senatus Lucus Augusti a las calles de la ciudad, a las 18.00 horas. Una hora después tendrán lugar O Baile do Solsticio, a cargo de Habelas Hailas. A las 20.00 horas, será el turno para la Pax Romana. El encendido del fuego sagrado se llevará a cabo a las 22.00 horas.

El viernes destaca Volveremos, a cargo de Lucus Equites, a las 11.00 horas, y a las 12.00 horas llegarán las Asamblearias Lucus Augusti: A lenda da moura e o rito da fertilidade. A las 16.00 horas, Clan de Breogán realizará un tutorial sobre el juego del molino.

Las actividades virtuales tendrán continuación el sábado con la representación de la obra Operación Olimpo, a cargo de Hipócrita Teatro, a las 12.00 horas. A las 14.00 horas será el turno para las recetas tradicionales con Kertix: Culinaria romana en tempos de coronavirus. El Clan de Breogán ofrecerá una exhibición de lucha galaica, a las 16.00 horas.

El domingo, Hipócrita Teatro volverá a escena con la representación 19 pezas e 500 noites, a las 20.00 horas. La organización preparó también la IV edición del Murus Lucis, una carrera virtual y solidaria que recaudará fondos para la compra de material de protección contra el Covid-19. La inscripción podrá realizarse en www.ardelucus.com y tendrá un precio de 2 euros.

También tendrán cabida el concurso de decoración de balcones y el de caracterización on line, cuyos plazos de inscripción acaban el 28 de junio. Las bases de ambos certámenes estan alojadas en la web www.ardelucus.com.

ALCALDESA. La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, acompañada por Ana González Abelleira, concejala de Bienestar, Igualdad y Juventud, quisieron agradecer "o compromiso e a implicación" de las agrupaciones participantes en la organización del Arde Lucus. "As agrupacións incluso grabaron vídeos durante estos días para facer este Arde Lucus virtual, telemático e presencial", dijo.

González Abelleira, aseguró que "vánse a levar a cabo medio cento de actividades entre virtuais e presenciais, e queremos que participe todo o mundo do xeito que considere oportuno". Añadió que "as bodas celtas vánse manter pero non haberá postos nas rúas".