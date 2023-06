Dos equipos del servicio de Hospitalización a Domicilio (Hado) y Cuidados Paliativos asistieron a las dos personas que recibieron la eutanasia en el área sanitaria de Lugo hasta ahora. Además, otros profesionales de la unidad han sido seleccionados médicos responsables en algunos de los procesos que se detuvieron. Todos los casos se han deliberado en grupo.

El personal de Hado está acostumbrado a las charlas complejas, a hablar de morir, de qué espera una persona con una enfermedad incurable de lo que le queda de vida, de qué situaciones consideran intolerables y por las que no quiere pasar, de lo que suele costar aceptar que se necesitan determinados cuidados, de la sensación de ser una carga para otros. También está familiarizado con la sedación terminal, una medida que se toma para ahorrar dolor y aumentar el confort de una persona en el final de la vida. La eutanasia, por supuesto, es otra cosa y, evidentemente, se vive de otra manera.

"Una cosa es cómo la afrontas desde el punto de vista intelectual y otra, desde el punto de vista emocional. A mí [el proceso de eutanasia en el que participó] me costó", admite la jefa del servicio, Arantza García.

"Lo que se me hizo más difícil fue cuando se puso fecha y hora, tener la certeza de qué iba a pasar en ese momento, esa especie de cuenta atrás", explica su compañera, la doctora Andrea Barcia, médica responsable en otro de los casos atendidos en Lugo.

Arantza García, jefa de servicio: "Una cosa es cómo la afrontas desde el punto de vista intelectual y otra, desde el emocional. A mí me costó."

La intimidad, la cercanía es un camino de doble sentido. Ambas defienden que debe crearse en el proceso deliberativo, que un paciente que solicita la eutanasia tiene que confiar en su médico. Al mismo tiempo es un paciente con el que se establece una relación intensa y profunda. "Para nosotros hay también un duelo. Es una persona a la que conoces, de la que sabes sus miedos y deseos. La conoces a ella y a su entorno", admite Barcia.

Enfermería

Todo el personal de Hado está de acuerdo en que la ley tiene una laguna evidente: no fija para el personal de Enfermería el mismo grado de participación en el proceso deliberativo que para el médico. Aunque la enfermera no solo va a estar presente el día que se practique la eutanasia, sino que será la encargada de administrar la medicación, no se dice nada de que tenga que relacionarse con el paciente con anterioridad, llegar con él también a cierto grado de cercanía.

En Hado van siempre los dos miembros del equipo, desde el principio. "Eu non podería participar doutro xeito. Teño que ter confianza co paciente", explica Patricia Fernández, enfermera que asistió en uno de los casos.

"Fun moi tranquila. Pensaba: Esta é unha medicación que poño para axudar a un paciente, para alivialo. Non podes ir pensando doutro xeito", explica.

La doctora García coincide. "Al tiempo que digo que es difícil creo que también se vivió con cierta paz. Tengo la sensación de que fue una buena muerte, rápida, sin agonía, que es lo que el paciente quería. Eso es lo más importante siempre y lo que hay que tener presente: se está cumpliendo la voluntad del paciente", destaca.

Precisamente porque en este servicio las charlas difíciles son habituales, otros médicos designados como responsables en otros casos han recurrido a ellos para asesorarse sobre cómo se hace el proceso deliberativo de la eutanasia. "Son conversacións moi complexas, que moita xente non ten con ninguén, nin cos seus familiares máis cercanos. Algúns non queren escoitalo e a primeira reacción que teñen cando o seu familiar di que quere morrer é Non digas tonterías, que vas querer morrer", dice Luis Daporta.

Todos defienden las charlas francas y abiertas, desprejuiciadas, tranquilas, como la única forma de abordar un proceso así, de tener la seguridad de que se cumple con el deseo del paciente y de que este tiene claro qué es lo que quiere. No son sencillas. "Yo tenía miedo a, sin pretenderlo, influir en alguna de sus decisiones por algo que yo dijera", explica Andrea Barcia.

Andrea Barcia, médica de Paliativos: "Lo que se me hizo más difícil fue tener fecha y hora, esa especie de cuenta atrás una vez que se fijó el día"

Estos profesionales, que se meten en las casas de sus pacientes para prestarles atención en el final de sus días, crean muchos lazos con las familias. "Penso que son os que peor o pasan. A eutanasia é unha decisión dos pacientes e para eles é un alivio. Para as familias pode ser máis duro", señala Patricia Fernández.

Pese a que hasta ahora los casos ocurridos en Lugo han sido asumidos por Paliativos, la administración de la eutanasia en absoluto es una prestación exclusiva de este servicio. "Estos eran nuestros pacientes. Si no lo fueran, no tendría sentido que nos hubiéramos hecho cargo nosotros", explican.

De hecho, como el paciente elige al médico que quiere que le acompañe, lo más probable es que acabe recayendo mayoritariamente en los de Familia, que son los que se suelen tener relaciones más cercanas y prolongadas con los enfermos.