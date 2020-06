Frustrado en Lugo el timo de la llamada de Microsoft

Al menos dos lucenses fueron fallidas víctimas del conocido como timo de la llamada de Microsoft. Ninguna de las dos cayó en la trampa. pero sí quisieron hacer público el caso para evitar que otras personas sí puedan sufrirlo. Este es un fraude cibernético que a principios de este año le costó 47.000 euros a una vecina de Granada.

Estas lucenses recibieron una llamada en el teléfono fijo de su domicilio en el que su interlocutora, con acento extranjero y que se hacía pasar por una trabajadora del soporte técnico de Microsoft, les advertía de que habían detectado que su equipo informático podía sufrir un virus.

"Díxome que non me preocupara porque me ía axudar", en principio sin coste alguno, según cuenta una de las afectadas.

ACCESO REMOTO. Como esta lucense se mostraba reacia, la primera interlocutora le pasó con un compañero de trabajo, también con acento extranjero y que le preguntó si hablaba inglés para hacerle las indicaciones. Este, para dar solución al problema, le dio una serie de instrucciones que debía seguir para instalar en su ordenador un programa de acceso remoto. Los estafadores pretenden de esta forma entrar en su equipo y hacerse con toda la información sensible que pueda tener, como por ejemplo datos bancarios.

Las fuerzas de seguridad no tienen por ahora denuncias en la capital lucense de este tipo de fraude cibernético

La víctima les dijo que había cumplimentado todos esos pasos, cuando en realidad no había hecho nada, al ver los estafadores que no daba resultado colgaron el teléfono.

Esta lucense ya estaba "coa mosca detrás da orella", porque dice que le intentaron timar en otras dos ocasiones en los últimos meses. Una fue durante el confinamiento cuando alguien que se hacía pasar por representante de su compañía eléctrica le pidió el número CUPS de su factura y su cuenta corriente.

La otra vez fue cuando le llamararon a casa para preguntarle si acababa de hacer un pago con tarjeta de 3.500 euros en un centro comercial. De entrada ya le extrañó que la localizasen en el teléfono fijo, en vez de en el móvil, si estaba en la gran superficie.

En el otro caso detectado en Lugo del timo de la llamada de Microsoft los falsos trabajadores del soporte técnico de este gigante tecnológico dieron por finalizada la llamada tan pronto como la víctima les pidió que se identificasen con nombre y número de carné.

