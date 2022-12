El frío prueba edificios como el MIHL, con dos fuentes de calor inutilizadas

El frío y la humedad están poniendo a prueba este otoño el mantenimiento que se lleva a cabo en varias instalaciones públicas de la ciudad, como el MIHL, la biblioteca municipal de Frigsa y la guardería Gregorio Sanz, en Sanxillao.

El MIHL tiene hasta tres sistemas de climatización, pero solo uno pudo funcionar, pero in extremis y de forma insuficiente, durante el acto de entrega de las medallas de oro celebrado este miércoles en la llamada caja negra del museo. El público no pudo despegarse de los abrigos y salió tiritanto del lugar tras hora y media de ceremonia.

No fue posible climatizar a tiempo el MIHL porque el sistema que se utiliza actualmente para ello es la red de calor de la central de biomasa que abastece a todas las instalaciones municipales del recinto de Frigsa. El problema es que el fin de semana la central sufrió una avería en la parrilla de la caldera principal, una de las dos que tiene. Se solucionó rápido, pero se aprovechó la parada de la central para llevar a cabo labores de mantenimiento.

En la mayoría de los edificios de Frigsa se activaron sistemas alternativos de calefacción —los que había antes de que se construyera la central de biomasa— cuando se detectó que la red de calor no estaba en funcionamiento, pero en el MIHL no fue posible utilizarlos porque la aerotermia está estropeada y la caldera de pellets lleva unos cinco años sin encender y no había combustible para ella. Cuando el área socialista del gobierno, que era quien entregaba las medallas de oro, se percató de esa circunstancia mandó encender la central de biomasa, pero este es un sistema que calienta más despacio y no fue suficiente para climatizar ni esa sala ni el resto del edificio. Este acogió este jueves un cuentacuentos infantil y el espacio ya era más confortable.

Lo sucedido generó suspicacias entre los socios de gobierno y entre los departamentos encargados del mantenimiento de las instalaciones. La central de biomasa depende del área de Medio Ambiente, que gobierna el PSOE, y el resto de sistemas están a cargo de los servicios electromecánicos del Concello, que dependen del BNG. Desde estos se indicó que la caldera de pellets no estaba a punto porque dejó de usarse hace años y que los pellets no pueden almacenarse si no se usan porque se estropean, señaló el servicio. Sobre la instalación de aerotermia, este no precisó desde cuándo está estropeada.

Otro de los edificios donde hubo problemas estos días es la biblioteca municipal, situada también en Frigsa, donde se mantiene la caldera de gasoil que la calentaba antes de que hubiese la red de calor de Frigsa. Según los servicios electromecánicos, el problema en este caso estuvo relacionado con una fuga de agua que hubo la semana pasada. Según otras versiones, la caldera no tenía gasoil.

Otras instalaciones de Frigsa funcionaron con bastante normalidad, como demostró el hecho de que no trascendieran quejas de los usuarios de instalaciones tan sensibles a los cambios de temperatura como son las piscinas. Estas pudieron funcionar gracias a la caldera de gas, el mismo sistema de calefacción y agua caliente que tiene el auditorio Gustavo Freire y la Casa Clara Campoamor, donde tienen su sede varias asociaciones y donde en algunos momentos pudo haber también falta de temperatura.

Los problemas térmicos que se produjeron en Frigsa parecen estar relacionados con un déficit de mantenimiento de las instalaciones, mientras que en algún otro edificio municipal tendrían un carácter más estructural. Es el caso de la escuela municipal Gregorio Sanz, que desde su origen tuvo problemas de climatización. Por las características del edificio y la falta de un sistema de ventilación forzado, en verano hay días que se alcanzan temperaturas muy altas. En 2016, los bomberos llegaron a refrigerar la guardería con mangueras y este año hubo familias que optaron por sacar a los niños antes de la hora de la siesta. Ahora el centro ha pasado al extremo opuesto, según denunció esta semana CC.OO.. "Hai que estar estar co abrigo posto", dice. En este centro también se produjeron recientemente filtraciones de agua.

Los problemas de climatización fueron motivo de queja también durante años del personal del edificio Multiusos de la Xunta, donde precisamente en este momento se llevan a cabo obras para corregirlos. Tanto la Xunta como el Concello llevan a cabo en este momento actuaciones de eficiencia energética en varios edificios de la ciudad, tanto para mejorar su confort como para ahorrar.