Un frente de fuertes lluvias y vientos provoca que 2023 llegue entre alertas

La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de la ciudadanía ante el frente que está previsto para este fin de semana con vientos fuertes y lluvias intensas. Un llamamiento al que se ha sumado el Concello de Lugo a través de la concejalía de Medio Ambiente, que este viernes procedió a cerrar todos los parques de la ciudad.

En este sentido, el edil de Medio Ambiente, Miguel Fernández, pidió a la ciudadanía que "respecten as limitacións decretadas, evitando correr riscos innecesarios para non poñer en perigo a súa seguridade", y recomendó "non visitar o resto de zonas verdes municipais ata que remita o temporal".

Estas alertas llegan en plena Nochevieja, cuando la hostelería lucense se dispone a trabajar a toda máquina, con la mayoría de los locales llenos y también se prevén desplazamientos nocturnos.

Hay que tener en cuenta que la Serra do Xistral en Muras dio este viernes la racha de viento más fuerte de Galicia, con 140 kilómetros por hora a las 14.50 horas, que contrasta con la temperatura máxima gallega de Ribadeo, que dio 20,4 grados.

Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este fenómeno meteorológico adverso dejará vientos de fuerza ocho y mar combinada de hasta 7 metros en el oeste y noroeste de A Coruña y A Mariña lucense, así como nivel amarillo en el suroeste de A Coruña y litoral de Pontevedra.

Para este sábado se espera que el temporal se extienda a otras zonas, por lo que pasará a nivel de alerta naranja en todo el litoral de A Coruña y Rías Baixas de Pontevedra, y a nivel amarillo el litoral de Lugo y zona Miño de Pontevedra.

Alejarse de la costa

Por este motivo, la Xunta, a través del 112 Galicia, informó de la situación a los ayuntamientos afectados, a las diputaciones, a los servicios provinciales de emergencias, agrupaciones de Protección Civil y clubs náuticos, entre otros.

Emerxencias recordó en un comunicado la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa, es decir, de diques, rompientes y paseos marítimos, así como de extremar la seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y revisar los amarres de las embarcaciones.

Pero es que, además, la Xunta mantiene activo su plan especial de riesgo por inundaciones ante la subida de caudal de al menos cinco ríos -Lérez, Deva, Tea, Avia, Arnoia y Oitavén- en las provincias de Pontevedra y Ourense.

Los servicios de emergencias indican que hay cinco cursos que han superado el umbral establecido para su control, por lo que existe riesgo de desbordamiento.

Uno de ellos es el Lérez, río que desemboca en Pontevedra tras discurrir por toda la provincia y que la semana pasada fue el escenario del accidente de autobús en Cerdedo-Cotobade que dejó siete víctimas mortales.

En la misma provincia están en situación similar el río Deva, en As Regadas (Salvaterra de Miño), y el Tea, en Mondariz, Ponteareas, Bouza do Viso (Salvatera de Miño) y Oitavén en Soutomaior.

Los servicios de emergencias invitan a la población a aumentar la precaución ante la posible subida del caudal, en especial en zonas como puentes o que se aneguen con facilidad.

Incidencias en la jornada del viernes

Entre las 00 y las 8 horas, fueron un total de 77 las recogidas por el 112 Galicia.

Los datos recogidos este viernes indican que las incidencias relacionadas con el viento y la lluvia fueron remitiendo conforme el día se acercaba a su final: si entre las 19:00 y las 20:59 horas se registraron un total de 45, entre las 21 y las 22:59 la cifra quedaba reducida a 26.

Conviene recordar que a estas horas permanece activo un episodio de nivel naranja por vientos de hasta 100 kilómetros por hora en la Mariña Lucense, aunque también sopla con fuerza en las provincias de Pontevedra y, sobre todo, en la de A Coruña.

En A Mariña, solo los ayuntamientos de A Pontenova, Barreiros, O Valadouro y Ribadeo habían contabilizado algún tipo de incidencia por meteorología adversa durante la tarde del día 30, la práctica totalidad relacionada con obstáculos en las carreteras como ramas o árboles.

Por otro lado, entre las 00 y las 8 horas de este sábado, en la provincia de Lugo se registraron en el 112 únicamente seis sucesos relacionados con los efectos del viento o de la lluvia, cuatro de ellos tuvieron que ver con la presencia de ramas o árboles en las carreteras. A Pontenova, Muras, Vilalba, Mondoñedo y Ribadeo fueron los ayuntamientos afectados, sin incidencias de consideración.

El grueso de los incidentes contabilizados a lo largo de la madrugada ocurrieron en la provincia de A Coruña, con 56, seis de ellos en el ayuntamiento de A Coruña, cuatro en Ponteceso y tres en Santiago, Oleiros, Dumbría o Vimianzo. En Pontevedra destacó, aunque sin incidencias de consideración, el ayuntamiento de Vigo, con tres de las 13 totales, mientras que en la provincia de Ourense solo Quintela de Leirado y Xunqueira de Espadanedo registraron una cada uno.

Una vez más, los sucesos más repetidos durante la noche tuvieron que ver con árboles o ramas en las carreteras. De hecho, en la provincia de A Coruña supusieron 34 de sus 56 incidencias totales. En la provincia de Pontevedra también se produjeron caídas de cables y restos de accidentes y otros objetos sobre las vías de circulación.

Afortunadamente, los vientos no dejaron accidentes de gravedad a lo largo de la madrugada. Puede destacarse la colisión−sin heridos− de un coche contra un árbol que cortaba la circulación en el kilómetro 29 de la N-550, en Ordes. El implicado informó al 112 a las 5:10 horas de que no podía mover el vehículo por los daños sufridos.

La provincia más castigada durante las últimas horas del día 30 (a partir de las 19 horas) fue la de A Coruña, con 40 incidencias, seguida de la de Pontevedra, con 26; Lugo, con 13 y, por último, Ourense con únicamente dos incidentes a causa del viento o de la lluvia.

En la provincia de A Coruña, los ayuntamientos más afectados fueron Brión y Muros, con cuatro y tres incidencias inscritas, respectivamente. En la de Pontevedra, las ciudades de Vigo y Pontevedra contabilizaron también tres; en la de Lugo, A Pontenova y Ribadeo dos, mientras que en Ourense tan sólo O Carballiño y A Veiga sumaron un suceso relacionado con las condiciones meteorológicas adversas.

Más de la mitad de las incidencias que se produjeron durante las últimas horas del día de este viernes tuvieron que ver con la presencia de ramas o árboles en las carreteras (47), seguidas la mucha distancia por la prevención de riesgos (13).

Conviene destacar en este punto la caída de ramas en varias autovías: tanto en la A-54, como en la A-6 y en la A-8 a la altura de Ribadeo, donde uno de los particulares que llamó al 112 indicaba que su vehículo había sufrido daños. Por su parte, en la A-6 a su paso por Cambre, un árbol cortó la circulación por completo en la salida del kilómetro 583, provocando retenciones.

Además, otro particular llamó al 112 pasadas las 22:45 horas para informar de que le había caído un árbol encima del coche mientras circulaba por la carretera N-550. Por fortuna, sin tener que lamentar daños personales.