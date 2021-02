El nuevo servicio de transporte público contará con 22 líneas, seis de las cuales tendrán una función "vertebral". Así, habrá cuatro grandes líneas para conectar las zonas norte y sur de la ciudad y otras dos para enlazar el este y el oeste de la capital. La base de ese modelo es dar un servicio más intenso a las áreas más pobladas.

Diez minutos máximos de espera en líneas clave

El objetivo del nuevo modelo, presentado el viernes en la comisión de transporte por el teniente de alcalde, Rubén Arroxo, es que la frecuencia de los autobuses sea de diez minutos en esas grandes líneas troncales de la ciudad.

Se trata de esas líneas que conectarán norte y sur y que por tanto enlazarán Avenida da Coruña, Ronda da Muralla, Ramón Ferreiro y Avenida de Madrid.

La apuesta por alcanzar una frecuencia de diez minutos en esas líneas troncales se basa en que en esas zonas se encuentra la mayor parte de la población de Lugo.

Esa reducción de esperas se lograría "seccionando" los recorridos, con el objetivo de que siempre haya un autobús circulando en cada uno de los extremos de la línea. Por eso, una de las bases del plan es que en varias de las líneas den servicio dos vehículos.

Enlaces directos al Hula desde los grandes barrios de Lugo

Otra de las grandes apuestas del nuevo modelo de trasporte público será facilitar la conexión del Hula con los barrios.

Así, el hospital ganará conexiones con Fontiñas, la zona sur de la ciudad y la Avenida das Américas, zonas muy pobladas pero que con el modelo actual no tienen servicio directo al Hula.

El área de movilidad concretó que el nuevo modelo permitirá conectar de forma directa el hospital con las zonas de Fingoi, Magoi, Sagrado Corazón, As Gándaras, Avenida das Américas, Fontiñas, Fonte dos Ranchos, Abella y Garabolos, Se mejorarán también las frecuencias con la zona centro, apuntó Arroxo.

Detalló que habrá seis líneas que partirán desde distintas zonas de la ciudad y llegarán al Hula, lo que permitirá que la mayor parte de los ciudadanos puedan tener acceso a un transporte directo al complejo hospitalario lucense.

Los barrios: conexiones cada media hora y no una hora

La conexión por bus de muchos barrios tenía hasta ahora una frecuencia de una hora. El objetivo es reducir la espera máxima a media hora con el nuevo modelo.

El departamento de movilidad avanzó, en ese sentido, que la unión del campus con Fontiñas será de 30 minutos y habrá cuatro líneas realizando esa conexión.

En tanto, la comunicación de la ciudad con el entorno de la Uned tendrá también una frecuencia de treinta minutos.

Un total de doce líneas conectarán cada hora el centro de la ciudad con el entorno del río, en cuatro puntos distintos.

De ese modo se logra, según el área de transportes, que cada quince minutos pase un bus de alguna de esas líneas por la pasarela enfrente al Pazo Universitario.

El Concello potenciará el transporte a polígonos industriales y las esperas de una hora en barrio se reducirán a media

En el barrio de A Ponte se establece también una frecuencia de media hora para el transporte público, igual frecuencia que para la zona de la Fábrica de la Luz o la de la Uned.

Arroxo apuntó que, junto con el Hula, la mejora de las conexiones con la zona del río estaba entre las principales demandas de los lucenses. Hasta la definición definitiva del nuevo modelo de transporte, los ciudadanos presentaron unas mil propuestas para el transporte público de la ciudad.

Conexión de los polígonos industriales con los barrios

Otro de los pilares del nuevo modelo de transporte público será la conexión de los polígonos de O Ceao y As Gándaras. Se favorecerán también los enlaces con el de A Campiña, aunque no en igual medida. Así, O Ceao y As Gándarás pasarán a tener comunicación con As Fontiñas y el sur de la ciudad, incluidos Fingoi y la zona del campus.

Esos enlaces se harán con un total de seis líneas que entre sus recorridos incluirán en su recorrido el paso por una de las zonas industriales y dos líneas que pasarán por ambos, uniendo ambas áreas industriales de forma directa con zonas como Fingoi, el campus, Fontiñas, Magoi, Avenida das Américas y la zona centro. Así, muchas de esas líneas pasarán por la Ronda da Muralla.

La zona rural mantendrá el mismo servicio que tiene

En esencia, el transporte público a la zona rural se mantendrá como en la actualidad, ya que los autobuses urbanos seguirán llegando, en líneas generales, a los puntos donde lo hacen en la actualidad.

En realidad, en algunas de las zonas rurales las líneas prolongarán ligeramente los recorridos, lo que favorecerá la posibilidad de que más vecinos utilicen el transporte público.

Ese servicio a las parroquias se prestará con un autobús, que hará el recorrido completo por las áreas rurales del municipio que tienen transporte público y que son las más cercanas al conglomerado urbano de la capital.

El PP vuelve a pedir la gratuidad de los viajes para los menores de 18 años y los jubilados

El PP pidió este viernes que los autobuses urbanos sean gratuitos para los menores de 18 años, así como para parados, jubilados, pensionistas y familias con escasos recursos.

El viceportavoz popular, Antonio Ameijide, recordó que el pleno, a propuesta del PP, ya había aprobado esos beneficios en el transporte público para los colectivos más vulnerables y la población más joven.

El representante del PP agradeció que se hayan incorporado al nuevo modelo de transporte algunas propuestas del PP para la modificación de algunas líneas y destacó que eso va a suponer, por ejemplo que la número 5 dará servicio al Hula, Fontiñas, Acea de Olga y el futuro centro integral de salud de A Residencia.

También se han incorporado propuestas de los populares para el transporte en la zona rural, dijo Ameijide, de manera que habrá una prolongación de trayectos que beneficiará a vecinos de los núcleos de Santa Comba, Muxa, Nadela y Conturiz.

Así, Antonio Ameijide aseguró que el área municipal de transportes aceptó prolongar la línea tres hasta el Torre de Núñez para dar un mejor servicio a los vecinos de Nadela y Conturiz.

Ameijide agradece que se recogieron iniciativas populares para favorecer los enlaces con el futuro centro integral de salud

En tanto, dijo, la línea cuatro mantendrá el recorrido hasta la iglesia de Muxa y la 11 ampliará su recorrido dos kilómetros para dar servicio a los vecinos de Santa Comba, como pedía el PP.

El nuevo modelo de servicio de los autobuses urbanos se presentó ayer en la mesa de transporte público, un órgano municipal en el que participan todos los partidos. El PSOE estuvo representado por Miguel Couto, el PP por Antonio Ameijide y Ciudadanos por Olga Louzao. El nacionalista Rubén Arroxo señaló «a implicación e a actitude propositiva de todos os grupos municipais na confección das novas liñas».