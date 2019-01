El fraude millonario de telefonía llega a juicio con un líder absuelto de blanqueo

Hace ya doce años, en 2006, un juzgado lucense abrió una investigación por una defraudación de IVA de varios millones de euros a la Hacienda Pública con la compra de teléfonos móviles adquiridos en España -como packs con tarjetas prepago- y su posterior exportación a otros países.

Las pesquisas se prolongaron en el tiempo y el caso parecía no tener fin, pero finalmente, la instrucción se cerró y un total de 17 personas se sentarán en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Lugo el próximo mes de febrero por delitos contra la Hacienda Pública, contrabando, falsedad documental y estafa.

El presunto fraude llega a juicio con muchos frentes que esclarecer y con uno de los cabecillas absuelto de un delito de blanqueo de capitales. El empresario, J.C.F.S., fue imputado en una pieza separada de la principal y la Audiencia de Lugo lo juzgó, junto a su exmujer, en marzo de 2017.

El fiscal acusaba a la pareja de utilizar 16 sociedades mercantiles con sede en varias provincias españolas, de las que eran socios, para canalizar los beneficios generados "por su actividad ilícita". Según alegaba el ministerio público, el hombre fue adquiriendo desde 2003 participaciones de sociedades mercantiles en varios puntos del país -dedicadas a informática, comunicación, telefonía, automoción o metalurgia, entre otros sectores- para hacerse con su control y utilizarlas después presuntamente para intentar legalizar el dinero negro que percibía. La Fiscalía les atribuía ingresos millonarios durante siete años que el matrimonio habría utilizado para adquirir propiedades inmobiliarias y vehículos de alta gama, como un Porche 911, dos Audi A-8 o un Volkswagen Phaeton, entre otros bienes.

DEFENSA. En el juicio, el empresario insistió en que todos sus negocios eran legales. "Creé muchas empresas para hacer negocio con ellas y todas tenían actividad, empleados e ingresos. Era la época del auge en las telecomunicaciones y yo tan solo la aproveché. Tengo don de gentes, soy buen comercial y tengo vista para los negocios, por eso fue ampliando mi actividad", dijo.

Su exmujer reconoció ante el tribunal que había cuentas y propiedades a su nombre, pero aseguró que todo lo gestionaba su marido. "Yo no tengo ni idea de como funcionaban los negocios. Nunca hablé con vendedores ni bancos. Había locales a mi nombre, pero yo no tenía ningún poder sobre ellos. Yo simplemente me fiaba de él y hacía lo que me decían", explicó.

SENTENCIAS. A los magistrados de la Audiencia, el argumento de la pareja no les resultó creíble y los condenaron por blanqueo de capitales. Al acusado le impusieron dos años y medio de cárcel y una multa de tres millones de euros. A su exmujer, dos años de prisión y un millón de euros de multa. La pareja recurrió la sentencia y el Tribunal Supremo revocó el fallo el pasado diciembre y los absolvió, al considerar que en la sentencia de la Audiencia "no se razona la causa que motiva la imposición de las penas".

Según el TS, "esa considerada actividad delictiva presumida por la sala, que motiva la condena, no ha sido juzgada y, en consecuencia, no sabemos si la misma será o no condenatoria, salvo que prejuzguemos en contra del reo, lo cual resulta vedado legalmente".

El Supremo continúa argumentando que "no se describe la conducta del acusado ni el periodo temporal en el que se desarrolla. El tribunal se limita a declarar probado que participó -sin precisar de qué forma- en la venta de minutos de telefonía a terceros, señalando únicamente que su función era adquirir tarjetas para traficar con su saldo de llamadas. No se describe el engaño, ni el perjuicio causado ni a quien. Tampoco se precisan las cuotas defraudadas que, en su caso, constituirían el dinero lavado, objeto del delito de blanqueo. No se describe de forma suficiente la conducta de la que podrían proceder sus bienes y no puede considerarse acreditado que el dinero movido entre cuentas y sociedades del acusado tenga su origen en un delito", concluye.

El TS alega además que el secreto de sumario se prolongó "de forma excesiva", por lo que se causó "indefensión" a los investigados. Por todo ello, el Supremo absolvió a la pareja del delito de blanqueo de capitales y la acusada quedó así libre de cualquier implicación en el fraude, ya que no está imputada en la pieza principal.