Franquicias, firmas clásicas y negocios nuevos aguantan un centro tocado

El anuncio de que dos operadores locales han decidido invertir en el casco histórico y devolver la actividad a edificios emblemáticos, como Arenal en la antigua Zara y Serfuja al lado del Círculo, ha supuesto un soplo de aire para un centro que, como los de otras ciudades y como otras zonas de Lugo, está tocado comercialmente. Se espera, además, que esos operadores locales ejerzan de revulsivo para otros emprendedores o firmas ya consolidadas, de Lugo o de fuera, que ayuden a paliar los cierres.

Y es que la situación del casco histório lucense no difiere mucho de la que viven los de otras ciudades, con una tendencia de las franquicias a irse a las grandes superficies comerciales de la periferia y una creciente venta online. A eso se suman alquileres que siguen siendo elevados y que en algún caso continúan subiendo.

La marcha de Zara a As Termas fue un jarro de agua fría y, casualidad o no, con ella echó la llave algún otro establecimiento, como la zapatería de al lado. Planea, además, el temor de que Inditex acabe llevando a As Termas las otras firmas que mantiene en el centro (Zara Home, Stradivarius y Massimo Dutti), dentro de la estrategia bastante extendida que siguen tanto Inditex como otras multinacionales.

Aunque lo cierto es que también hay franquicias que llevan años en el centro y que siguen apostando por él, algunas incluso con cambios de ubicaciones, y otras que llegan de nuevo. La popular hamburguesería Goiko abrió hace unos meses en Santo Domingo, causando furor, Tous y Bimba&Lola se trasladaron de la Rúa do Progreso a la Rúa da Raíña, donde están también Jugettos y las zapaterías Loogo y Krack, en San Marcos hay una tienda Florentino y el popular bazar Flying Tiger y en la Praza Maior lleva mucho tiempo instalada Kina Fernández y también el diseñador lucense Luis Areñas.

Junto a las franquicias aguantan del centro negocios lucenses con mucho raigambre como Josbe, Ramil, Fontao o Lis, por citar solo algunos, y otros nuevos. Precisamente en Conde Pallares, cerca de la antigua Zara, acaba de abrir Con amor, una tienda de bolsos y complementos hechos a mano. Al centro también se trasladó no hace mucho La Postrería de Noe, que cambió Augas Férreas por Campo Castelo, y Mezcla, que empezó en Salvador de Madariaga, abrió su segunda tienda en San Pedro, una calle donde las aperturas, cierres y cambios de actividades son constantes.

El centro atrae a emprendedores y a la vez sigue siendo una apuesta firme de comerciantes que inician nuevas etapas. La Peletería Lucus se trasladó desde la Praza de Anxo Fernández Gómez a Campo Castelo, donde Aluma abrió una nueva peluquería, y Camaleón Tattoo pasó de Raíña a Teatro. El problema es que, como en otras zonas de la ciudad, las aperturas no llegan para compensar los cierres.

Conde Pallares ¿Una peluquería en el nuevo Arenal?

El edificio de la Rúa Conde Pallares que esta primavera abandonó Zara para concentrar su oferta en As Termas acogerá la que será la tienda de referencia de Arenal en la ciudad. A su habitual oferta comercial de perfumería y parafarmacia es probable que añada un servicio de peluquería. De las cuatro plantas que tiene el inmueble, en un principio Arenal utilizará dos. Otra de las opciones que la firma de perfumería lucense tiene sobre la mesa es el traslado a este local de sus oficinas, que ahora tiene en O Ceao.

Quiroga Ballesteros

La apertura de Arenal en Conde Pallares implicará el cierre de la tienda que tiene ahora en Quiroga Ballesteros, en alquiler, por lo que será otro local que quedará vacío.

Pepco

Para el antiguo edificio de Zara sonó la Pepco, conocido como el Primark polaco. Se trata de una multinacional que está en plena expansión en Galicia. Estuvo en conversaciones con la propiedad del inmueble, pero suele buscar alquileres más económicos. También se interesó un empresario chino. Zara tiene contrato de alquiler hasta finales de julio.